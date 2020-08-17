Azra Akın: Bana benziyor, değil mi?
2002 Türkiye ve Dünya Güzeli Azra Akın, eşi Atakan Koru ve oğlu Demir ile birlikte çekilen karesini yayınladı.
17 Ağustos 2020, Pazartesi 10:00 Son Güncelleme:
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Atakan Koru ile 2017 yılında nikah masasına oturan Azra Akın, 2018'de oğlu Demir'i kucağına aldı. 38 yaşındaki Akın, ailece çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.
Azra Akın'ın "Bana benziyor, değil mi?" notunu düştüğü paylaşım 60 binden fazla beğeni aldı.
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