Azra Akın bebeğiyle poz verdi

2017'de Atakan Koru ile dünyaevine giren Azra Akın, oğulları Demir ile objektif karşısına geçti

25 Şubat 2019, Pazartesi 22:12
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Azra Akın bebeğiyle poz verdi

2002 Türkiye Güzeli ve 2002 Miss Universe Kainat Güzeli seçilen Azra Akın, İstanbul’da özel bir hastanede normal doğumla bebeğine kavuşmuştu.

Azra Akın ve eşi Atakan Koru, şimdi 3 aylık olan Demir ismini verdikleri oğulları ile poz verdi.

ANNESİNE BENZETTİLER

İlk kez oğulları ile fotoğraf paylaşan çifte beğeni yağdı.

Azra Akın’ın hayranları, minik Demir’i annesine benzetti.

Azra Akın, 2017 yılının ağustos ayında Atakan Koru ile Edirne-Keşan'a bağlı Bahçeköy'deki bir kır lokantasının bahçesinde düzenlenen Trakya'ya özgü düğün töreniyle evlenmişti. 

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