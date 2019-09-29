Azra Akın müjdeyi verdi!

2002 Dünya Güzeli Azra Akın, 2017'de Atakan Koru ile evlenmiş, geçen yıl da oğlu Demir'i dünyaya getirmişti. Eşinin işleri nedeniyle Edirne'ye yerleşen Azra Akın'ın bir ayağı İstanbul'da.

Azra Akın, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Çalışma hayatına geri döneceğini söyleyen güzel oyuncu “Oğlum Demir artık bir yaşına geldi. Çalışmaya başlayacağım” dedi.

Akın, “Hem iş hem annelik zor olmayacak mı” sorusuna ise tepki gösterdi: “Bu soruyu, hep kadınlara soruyorsunuz. Erkeklere soruluyor mu bu soru? Çocuğun anneye ne kadar ihtiyacı varsa babaya da var. Çağımızın anneleri gibi ben de hem çalışıp hem de bebeğime bakacağım.”