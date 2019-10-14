Azra Akın: Sessiz olun oğlum uyuyor

2002 Dünya Güzeli Azra Akın ve eşi Atakan Koru, önceki gün oğulları Demir ile Arnavutköy’deydi

14 Ekim 2019, Pazartesi 12:41
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Azra Akın: Sessiz olun oğlum uyuyor

Güneşli havada yürüyüşe çıkan Azra Akın-Atakan Koru , objektiflere gülümseyerek poz verdi.

Hürriyet'ten Sayit Dumaz'ın haberine göre, Azra Akın, muhabirleri sessiz olmaları konusunda uyardı: “Sizden ricam, sessiz olmanız. Oğlum uyuyor. Benim sesimi duyduğu an uyanır. O yüzden şimdi konuşmayayım, başka zaman bol bol konuşuruz.”

'Hem çalışıp hem bebeğime bakacağım'

Öte yandan Azra Akın, geçtiğimiz günlerde Demir'in artık 1 yaşına girdiğini bu yüzden tekrar çalışmaya başlayacağını belirtmişti.

Akın, “Hem iş hem annelik zor olmayacak mı” sorusuna ise tepki gösterip: 'Bu soruyu, hep kadınlara soruyorsunuz. Erkeklere soruluyor mu bu soru? Çocuğun anneye ne kadar ihtiyacı varsa babaya da var. Çağımızın anneleri gibi ben de hem çalışıp hem de bebeğime bakacağım.' demişti.


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