Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturan model ve oyuncu Azra Akın, 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına almıştı. Zaman zaman mutlu aile pozlarını; takipçilerinin beğenisine sunan 2002 Dünya Güzeli Azra Akın'ın oğlu üç yaşına bastı.

'CANIMIZ, OĞLUMUZ ÜÇ YAŞINDA'

Tescilli güzel, Demir adını verdiği çocuğunun yeni yaşı için bir parti düzenledi. Partiden bir kareyi Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmeyen Akın, eşi ve oğluyla verdiği pozu yayınladı.. 39 yaşındaki Akın paylaşımına; "Canımız, oğlumuz üç yaşında" notunu düştü.

Instagram'da 732 bin takipçisi olan Akın'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

OĞLUYLA MUTFAĞA GİRDİ

Geçtiğimiz kış aylarında da oğlu Demir ile mutfağa giren Azra Akın, yemek yaparken çektirdikleri kareleri yayınlamıştı. Ünlü isim, paylaşımına; "Demir şefle mutfaktayız" notunu düşmüştü.