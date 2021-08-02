Sosyal medyada gündem olan Azra Gülendam Haytaoğlu’nun vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 5 gündür haber alınamayan genç kadının arama çalışmaları günlerdir devam ediyordu. Alınan bilgilere göre, Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetiyle ilgili olarak bir kişi göz altına alındı…

AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU KİMDİR?

26 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde okuyordu. Antalya’da ablası Ezgi Haytaoğlu’nun yanında kalan Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince 28 Temmuz 2021 günü hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan genç kadın, Covid-19 olduğunu öğrenince ablası sinirlenerek, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyledi. Bunun üzerine aralarında abla kardeş tartılmaya başladı.

Tartışma esnasında hava alacağını söyleyerek diyerek kimliğini almadan evden çıkan Azra Gülendam Haytaoğlu’nun eve dönmemesi üzerine ablası Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu telefonda ablasına “Bir kafede koronavirüs geçirmiş bir abiyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım” diyerek telefonu kapattı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı.

AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ? KATİLİ KİM?

Azra Gülendam Haytaoğlu’nun babası Mustafa Haytaoğlu, Adana’dan Antalya’ya gelerek kızını aramaya başladı ve polise kayıp başvurusunda da bulundu. Polis, genç kızı bulmak için arama çalışması başlatırken, sosyal medyadan da genç kızın bulunması için pek çok çağrı yapıldı.

Bugün gelen bir son dakika haberine göre ise genç kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Üniversiteli kıza evinde tecavüz edip boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp valizle ormana gömen emlakçı M.M.A. gözaltına alındı.