Yıllar boyunca kullanılan ve modası hiç geçmeyen isimlerden biri de Azra ismidir. Azra ismi genellikle kız çocuklarında kullanılır. Dünyaya gelecek çocuklarına isim arayan anne ve babalar Azra isminin anlamı nedir? Azra ne demek? Azra isminin yanına yakışan isimler nelerdir sorularına cevap arıyorlar. İşte Azra ismiyle alakalı tüm merak edilenler…

Azra’nın 5 farklı anlamı bulunmaktadır;

1. El değmemiş bakire kız.

2. Delinmemiş inci.

3. Ayak basılmamış kum.

4. Medine’nin diğer bir adı.

5. Hz. Meryem’e verilen isim anlamına gelmektedir.

Azra ne demek? Azra’nın kişisel özellikleri nelerdir?

Liderlik, yöneticilik kabiliyeti yüksektir. İş hayatında oldukça başarılıdır. Orijinal ve yaratıcı fikirleriyle öne çıkar. O gidilecek olan yönü tayin eder, diğerleri ise bu yönde detaylarla ilgilenerek ilerlerler. Rahatlıkla kendi işini kurup başarılı olabilir ya da çalıştığı işte çok iyi bir pozisyona gelebilir. Bir konuda karar verirken etrafındakilerin sözünden ziyade kendi bildiğini uygular.

Pozitif tarafları:

Kararlı, kendine güvenen, ilerici bir yapısı vardır.

Negatif tarafları:

Egoist, inatçı, agresif, patronluk taslayan, tembel, bağımlı.

Azra isminin kökeni Arapçadır.

Azra ismi genellikle tek kullanılmak istenmez. Bu nedenden dolayı Azra isminin yanına en çok yakışan isimler merak edilir. Azra isminin yanına en çok yakışan isimler Nur, Mina ve Betül isimleridir.

Azra isminin yanına yakışan kız isimleri

Badegül

Gül renkli şarap.

Azra Nur isminin anlamı nedir?

Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke’deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık.







