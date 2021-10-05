Magazin Azra Kohen, Başak Sayan'a icra takibi başlattı

Azra Kohen, Başak Sayan'a icra takibi başlattı

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Azra Kohen, Başak Sayan'a icra takibi başlattı

Fi kitabının kendi eserinden çalıntı olduğunu iddia eden Başak Sayan'a dava açarak 150 bin lira manevi tazminat kazanan Azra Kohen, kararın kesinleşmesine rağmen parasını alamadığı gerekçesiyle Sayan'a icra takibi başlattı.

05 Ekim 2021, Salı 14:05 Son Güncelleme:
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Azra Kohen'in kitabı Fi 2013'te çıktı. Başak Sayan, Fi kitabının diziye uyarlanmasının ardından Fi'nin kendi kitabından intihal yapıldığını öne sürdü. Bunun üzerine Azra Kohen, Başak Sayan'a 1,5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Azra Kohen, açtığı davada iki kitap arasında intihal olup olmadığının tespitini talep etti. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde karara bağlanan davada, mahkeme Kohen'i haklı buldu. Mahkeme, 150 bin lira manevi tazminatın 3 yıllık faiziyle birlikte Başak Sayan'dan alınarak ünlü yazara ödenmesine karar verdi.

İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Başak Sayan'ın tazminatı ödememesi üzerine Azra Kohen İstanbul 2. İcra Müdürlüğü'ne avukatı Handan Bakbak aracılığıyla başvurarak faiziyle birlikte toplamda 250 bin 142 liralık icra takibi başlattı. Davanın İstinaf Mahkemesince onandığını belirten avukat Bakbak, "Azra Kohen bu parayı kendi kurucusu olduğu Hypatia Kitap Kulübü ve yine kendi kurucusu olduğu HADİ Derneği'nin özellikle kız çocuklarına yönelik eğitim projelerine yani tamamen hayır işlerine harcayacağını önemle belirtmektedir" açıklamasında bulundu.

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