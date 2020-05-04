Azrail kılığına girip plajdakileri protesto etti

Dünya alışık olmadığı karantina görüntüleri ile ilk olarak corona virüsün çıkış noktası olan Çin ve çevresinde yüzleşti. Dehşetle ilk tanışanlar normal yaşama hızla dönmeye başladı. Çin’den ve Hong Kong sahillerinden gelen fotoğraflar ise şok edici.

Asya’daki salgını bir süre uzaktan izledikten sonra kendisini kabusun içinde bulan Avrupa ve ABD de adım adım normalleşme peşinde. Rusya ise bu döngünün yeni merkezi olma yolunda.

Dünya genelinde corona virüse yakalanan kişisayısı 3.5 milyonu aştı. Ölü sayısı ise 247 bin305’e yükseldi. İlk vakanın 12 Aralık’ta Vuhankentinde tespit edildiği Çin, sert karantinaönlemleri ile salgını kontrol altına almıştı. Dünyalnızca 2 yeni vakanın açıklandığı ülkedehaftalardır ölüm rapor edilmiyor. Ülkedekiyaşam ise neredeyse salgın öncesine dönmüşdurumda. Birer birer açılan tarihi ve turistikyerler, uzun karantinadan bunalmış Çinlilerinakınına uğruyor. Maske gibi önlemler devam etse de meydanlar, sahiller insan kaynıyor.

Avrupa ülkelerinde önlemler gevşiyor

Ölümcül salgının ilk darbesini ağır atlatan Avrupa ise yeniden normal hayata dönüşün peşinde. Karantinadan çıkış planlarını açıklayan İspanya, Fransa ve Almanya’da önlemler yavaş yavaş gevşiyor. İtalya ise bugün kademeli normale dönüşü başlatıyor.COVID-19’a 28 bin 884 kurban veren ülkede;inşaat, imalat ve toptan ticaret sektörlerinde yeniden işbaşı yapılıyor. İzin belgesiyle sokağa çıkmaya devam edilecek yeni dönemde, insanlara aile yakınlarını ziyaret ve dışarıda toplu olmamak kaydıyla spor yapma izni verilecek. Toplu taşıma araçları yarı kapasiteyle hizmet verecek.

Rusya rekor kırıyor

Salgının Asya ve Avrupa’dan daha geç vurduğu ABD, 1 milyon 177 bin vaka ve 68 bin 173 ölümle felaketi en ağır hisseden ülke konumunda. Ancak ekonominin yeniden canlanmasını isteyen Başkan Donald Trump’ın baskısıyla; eyaletler karantina uygulamalarını salgını daha fazla yayma riskine karşın kaldırmaya devam ediyor. Salgını uzun süre kendisinden uzak tutmuş gözüken Rusya’da ise vaka patlaması yaşanıyor. Ülkedeki vaka sayısı 24 saatte 10 bin 633 artarak 134 bin 687’e yükseldi. Ölü sayısı 58 artarak 1280’e çıktı.

İspanya'da kabus hız kesti

Halkın 2 aya yakın süre sonra sokağa çıkmaya başladığı İspanya’da dün 24 saat içinde 164 kişi hayatını kaybetti. Bu 7 haftadır kaydedilen en düşük ölü sayısı oldu.

Fransa'da eğitim başlayacak

Önlemleri gevşetme kararı alan Fransa’da okullar gelecek hafta kısmen eğitime başlayacak. Sağlık alanındaki olağanüstü hal süresinin ise 24 Temmuz’a kadar uzatılmasına karar verildi. Devam eden kısmi yasaklar nedeniyle Fransızlar toplu sosyal etkinlikler için değil zaruri ihtiyaçlar için evlerinden çıkacak.

Almanya’da parkların açılmasının ardından dün ilk kez kiliselerde pazar ayinleri yapıldı. Ancak yaz sezonu gelirken zorunlu olmayan seyahatlere yönelik kısıtlamalar sürüyor ve plajlar dahil olmak üzere turistik yerler kapalı.

Azrail kılığına girdi

ABD’nin corona virüs salgınını en şiddetli şekilde hisseden eyaleti New York’ta, güzel havayı gören halk parklara koştu. Ünlü Central Park tıklım tıklım doldu. New York polisi, maskesi olmayanlara maske dağıttı. Karantinaları gevşeten Florida’da ise halkın plajlara koşmasını proteste eden bir kişi Azrail kılığına girerek sahilde dolaştı.

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