Türkiye Azra'nın ablası Ezgi Haytaoğlu: Küçük bedeni çocuk tabutuyla geldi

Azra'nın ablası Ezgi Haytaoğlu: Küçük bedeni çocuk tabutuyla geldi

Türkiye

Azra'nın ablası Ezgi Haytaoğlu: Küçük bedeni çocuk tabutuyla geldi

Antalya'da Mustafa Murat Ayhan (48) tarafından öldürülüp, parçalara ayrılarak ormana gömülen Azra Gülendam Haytaoğlu için arkadaşlarıyla birlikte saygı duruşunda bulunan ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu, "Bankta oturmaya diye gidip, tabutuyla döndü kardeşim. Canice katledildi" dedi.

06 Ağustos 2021, Cuma 23:46 Son Güncelleme:
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Antalya’da inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan tarafından geçen 28 Temmuz günü boğularak öldürüldükten sonra cesedi 5 parçaya bölünerek ormana gömülen, başı bulunamayan cenazesi de 4 Ağustos´ta memleketi Osmaniye´de toprağa verilen gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu anıldı. Arkadaşları ile ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu, 15 Temmuz Meydanı´nda Azra için saygı duruşunda bulundu.

‘KARDEŞİM CANİCE KATLEDİLDİ´

Azra için toplanan kalabalık adına konuşan ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu, "Küçük bir bedende, kocaman bir kadın kadar olgun, çocukluğunu yitirmeyecek kadar canlıydı benim kardeşim. Kötü bir şaka gibi geliyor bu olanlar. Bankta oturmaya diye gidip, tabutuyla döndü kardeşim. Küçük bedeni, paramparça halde bir çocuk tabutuyla geldi. İdealleri, hayalleri, hisleri o tabuta sığdı kardeşimin. Benim kardeşim canice katledildi" dedi.

DHA

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