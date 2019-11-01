Kobolamin veya yakından tanıdığımız ismiyle B12 vitamini, beyin ve sinir sistemi aktivitelerinde anahtar rol oynayan suda çözünen bir vitamindir. Sinir hücrelerinin sağlıklı çalışabilmesi ve nöronlar arası iletişimin doğru sağlanabilmesi için vücutta yeterli miktarda B12 vitamini depolanmış olması önem taşır. Depolanan B12 vitaminin doğru şekilde emilmesi ise sağlıklı bir mide bağırsak çalışması sayesinde olur. Mideden salgılanan bazı faktörler sayesinde besinlerdeki B12 vitamini emilir ve bu da ihtiyaç duyulan vitaminin ince bağırsaklar tarafınca emilip vücutta kullanılmasını sağlar.

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B12 vitamin eksikliği kimlerde görülür?

· Yetersiz ve düzensiz beslenenlerde

· Vegan veya vejeteryanlarda

· Aşırı alkol ve kafein tüketenlerde

· Sindirim sistemi ile ilgili operasyon geçirenlerde

· Hamile ve emzikli bayanlarda

· Kronik rahatsızlığı olanlarda

· 50 yaş üzeri olanlarda

B12 eksikliğinde ne olur?

Eksikliğinden hızlı bölünen hücreler olan kemik iliği hücreleri ve bağırsak mukozası hücreleri etkilenmektedir. Temin edilmezse, megaloblastik anemi görülür. Ayrıca, vücuttaki homosistein yükselir, bu da kalp damar hastalıklarına neden olan bir etkendir.

Aynı zamanda;

· İşlere karşı isteksizlik

· Aşırı yorgunluk, halsizlik, enerji eksikliği

· Uzun süre ishal veya kabızlık

· Unutkanlık

· İştah problemi gibi problemler kaçınılmaz olur.

B12 Vitamini hangi yiyeceklerde bulunur?

B12 vitamini kaynakları daha çok hayvansal gıdalardan, özellikle yemle değil de çimle beslenen kümes hayvanlarından sağlanır. Bu organik etler en iyi B12 vitamini kaynaklarıdır. B12 vitamini, tahıllarda ve bazı bitkilerde bir dereceye kadar bulunabilir. Bununla birlikte, bunların çoğunun doğal hayvan kaynakları kadar emilebilir başka bir deyişle kullanılabilir olmadığı düşünülmektedir. Vegan kişilerin sağlıklarını korumak amacıyla ilaç takviyeleri almaları gerekir. B12 vitamini, balık, et, kümes hayvanları, yumurta, süt ve süt ürünleri dahil olmak üzere hayvansal ürünlerde doğal olarak bulunur. B12 içeren besinler genel olarak bitkisel kaynaklı değildir, ancak bazı besleyici maya ürünleri B12 vitamini içerebilir. Takviyeli gıdaların formülleri farklı olabilir, bu nedenle içerdikleri ek besinleri belirlemek için ürün etiketlerini okumak son derece önemlidir. B12 vitamininin en iyi kaynakların sıralayacak olursak;

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· Dana eti,

· Kuzu eti,

· Alabalık,

· Somon balığı,

· Tavuk ve hindi eti ve birçok kümes hayvanının eti,

· Ton balığı,

· Mezgit gibi diğer deniz ürünleri,

· Süt, ayran, yoğurt,

· Süzme peynir, kaşar peyniri, mozerella peyniri diğer birçok süt ve süt ürünleri bolca bulunur.















