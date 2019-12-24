B12 seviyemiz kaç olmalı?

Klinik Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz B12 vitamininin klinikte tahlillerinde en çok eksik gördüğü değer olduğunu belirterek B12 seviyemizin hangi aralıklarda olması gerektiğini açıkladı.

Eksikliğinin yol açtığı hastalıklara baktığımızda;

Unutkanlık, halsizlik, yorgunluk, el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, baş dönmesi, dilde ağrı ve uyuşma, denge kaybı, kol ve bacaklarda güçsüzlük, depresif bir ruh hali görülmektedir.

Vitamin B12 eksikliği yüksek oranda ise;

İğne şeklinde tedaviye başlanabilir.

Hastalara eksiklik düzeylerine göre hap şeklinde de B12 vitamini verilmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta emilim eksikliği olanlar, yaşlılar, mide ve bağırsakta emilim bozuklukları ve hastalıkları olanların iğne şeklinde B12'yi almaları daha etkili olacaktır.

İkinci dikkat edilmesi gereken nokta ise; başlangıçta düşük düzeylerde olan B12 seviyeleri iğne ve hapla arttırılabilir ama birkaç aylık tedaviden sonra ek desteği bırakmadan önce kan tahlillerinizi yaptırıp B12 seviyelerinize baktırıp doktorunuzun istediği oranlara gelmesiyle destekleri bırakmanız gerekmektedir.

Üçüncü önemli nokta ise B12 eksikliği 6-24 ay sonra tekrarlayabilmektedir. Bu nedenle muhakkak rutin kan tahlillerinizi yılda 1 veya 2 kere yaptırıp B12 seviyelerinizinde minimum 500 ün üstünde tutmaya devam ettirmeniz gerekmektedir.

En sık yapılan hata; B12 seviyenizi takviyeyle yükseltip bir daha B12 seviyenize baktırmamanız olacaktır. B12 vitamini D vitamini gibi zamanla değişen ve azalan bir vitamindir. Takip ve takviye önemlidir.

Bedenin hiçbir hücresinin B12 eksikliği sorunu yaşamaması için, B12 seviyeleri 500-700 pg/ml aralığında tutulması gerekmektedir.

Bizim tahlillerde sevdiğimiz rakamlar ise 700-800 aralığıdır.





Bu haberi de okudular 5 çocuk annesi kadın göğüslerin iğrenç diyenlere böyle cevap verdi