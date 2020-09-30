B12 vitamini alamayan ergenler sınavda başarısız oluyorlar!

Sağlıklı yaşamın temelinin atıldığı Ergen Sağlığı Merkezi’nin lideri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Prof.Dr. Nalan Karabayır, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti;

Ergenlik dönemine gelmiş çocuklar ancak hastalandıklarında sağlık kuruluşuna başvurmakta, koruyucu sağlık hizmetlerinden yeteri kadar faydalanamıyor. Oysa ergenlik dönemindeki çocukların takibi ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için önem taşıyor. Çocuklarımızın ergenlik döneminde ihmal edilmemesi, büyüme ve gelişimlerinin her yönüyle takip edilmesi için bir izlem polikliniği kurduk. Ergen Sağlığı polikliniğimizde 12 – 18 yaş grubu çocukların rutin takiplerine başlıyoruz.

Psikolog ve psikiyatr desteği veriliyor

Ergenlik çağındaki çocuklarımızın en azından yılda bir takip edilmesini öneren Karabayır, “Hayati önem taşıyan zatürre aşısı ya da Hepatit A aşısı hala yapılmamış çocuklarımız var. Aşılarını tamamlamak, beslenmelerini düzenlemek, büyüme ve gelişmelerini takip etmek için kurulan Ergen Sağlığı polikliniğinde, psikolog ve psikiyatrist desteği de veriliyor” bilgisini verdi.

Eksikliğinde sınavda başarısız oluyorlar

Son dönemde çocukların paketli gıdalar, hazır içecekler ve fast food tükettiğine değinen Karabayır, yeterli miktarda demir, B12 vitamini alamayan ergenlerin sınavlarda da başarısız olabildiklerini belirtti.

Özellikle genç kızlar risk altında

Özellikle ergenlik döneminde kız çocuklarının beslenme bozukluğu nedeniyle anemi sorunu yaşadığına dikkat çeken Karabayır, sözlerini şöyle tamamladı;

Büyümenin en hızlı olduğu sağlıklı yaşam temelinin atıldığı 12-18 yaş grubunun beslenmesine dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca omurga şekil bozukluklarının en fazla görüldüğü yaş grubu ergenlik döneme denk geliyor. Yaş ortalaması gittikçe azalan sigara içme, riskli davranışlarda bulunma olasılığının arttığı bu dönemde psikolojik problemler de sık görülmekte. Bu tür problemlerin önüne geçilmesi, erken tanı ve tedavi yapabilmesi için Ergen Sağlığı kliniklerin artması gerekiyor.





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