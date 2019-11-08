B12 vitamini hangi besinlerde bulunur?

Vitaminlerin vücudumuzun fonksiyonel işlemi için önemli bir rolü var. Eksikliği ciddi problemlere sebep olabilir. Günlük besinlerimize dikkat ederek gerekli vitamin takviyelerini yapmamız mümkün. B12 vitamini eksilebilir ama fazlası söz konusu olamaz. B12 vitaminin eksiklik belirtileri ve B12 nelerde bulunur; bir bakalım.

B12 vitamini, diğer adıyla "kobalamin", vücudun kırmızı kan hücrelerinin (alyuvar) üretilmesinde büyük bir rolü olan bir vitamin. Vücut sağlığını korumada büyük bir yardımcı. B12 vitaminini vücut kendi üretemediği için dışarıdan almak zorundayız.

B12 eksikliği belirtileri

- Unutkanlık

- Saç dökülmesi

- Yorgunluk

- Halsizlik

- Güçsüzlük

- Ruh halindeki bozukluklar özellikle depresyon ve aşırı sinirlilik hali

- Dikkat eksikliği, odaklanmakta güçlük

- Üşüme

- Kalp çarpıntısı

- Uzuvlarda uyuşmalar

- Pürüzsüz dil (dil üzerindeki noktacıkların yok olmaya başlaması)

- Ağız yaraları (aftlar)

- Kulak çınlaması

- Cilt kuruluğu ve cansız bir cilt

- Morarma

- Kilo kayıpları

B12 eksikliği neden olur?

B12 eksikliğinin temel sebebi, yetersiz beslenme. Hayvansal ürün yememek, süt, süt ürünleri, yoğurt, balık, tereyağı, yumurta ve peynir tüketmemek, ağır alkol tüketimi B12 vitamini eksikliğine neden olabilir. D vitamini eksikliğine bağlı olarak vitamin emiliminde azalmadan dolayı da eksiklik yaşanabilir. Çölyak hastalığı, pankreas yetmezliği durumları nedeniyle B12 yetersiz emilimi veya kullanımı olabilir. Zararlı bağırsak bakterilerinden ve konjenital bozukluklardan dolayı da B12 de eksikliği görülebilir. Kalıcı beyin ve sinir hasarlarına yol açabileceğinden vitamin eksikliği durumu ciddiye alınmalıdır.

B12 nelerde bulunur?

• Yağsız yoğurt

• Karides

•Ahtapot

•Balık yumurtası

• Maya

• Geyik eti

• Kuzu ciğeri

• Sakatat

• Tavuk

• Tam yağlı süt

• Yağsız süt

• Tam yağlı yoğurt

• Mercimek

• Ispanak

• Brokoli

• Maydanoz

• Barbunya

• Karnabahar

• Bezelye

• Taze fasülye

• Uskumru

• Somon

• Ton balığı

• Alabalık

• Yengeç

• Ringa balığı

• İstiridye

• Midye

• Pancar

Bu besinler, günlük B12 ihtiyacını karşılamakta yardımcı olur. B12 eksikliği çekiyor ve takviyesinde sıkıntı yaşıyorsanız bir hekime danışmalısınız.

B12 vitamini eksikliği tedavisi

B12 yetersizliği tedavisinde bir uzman tarafından yetersizliğin sebebi tespit edilmeli. Yetersizliğin nedeni eğer diyet ile alınan B12 eksikliği olabilir. Örneğin vegan beslenenlerde bu durum çok yaygındır. B12 vitamin hapı ya da dil altı tabletleri önerilir. Ancak hastada B12 vitaminin emilimine bağlı olarak gelişen yetersizlik söz konusu ise tablet ya da hap kullanmanın tedaviye katkısı olmaz. Emilim problemlerine bağlı olarak gelişen yetersizlik durumunda iğne ile vitamin B12 takviyesi yapılmalıdır. En doğru yöntemi hekiminiz bildirecektir.

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