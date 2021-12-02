B12 vitamini günlük olarak tüketilen birçok besinde yer alıyor. Ancak uzmanlar yaş ilerledikçe vücutta emilimi azalan ve sonu vitamin eksikliğine kadar giden durumlarda B12 eksikliğine iyi gelen besinlerin daha sık ve düzenli olarak tüketilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor…

B12 EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

B12 eksikliğine neden olan birçok durum vardır ve eğer kişi dikkat etmezse bu nedenlerin birkaçına birden sahip olabilir. B12 vitamin eksikliğinde doğal olarak gelişen faktörlerden biri kişinin yaşıdır. Yaş ilerledikçe besinlerle alınan vitaminin emilimi güçleşebilir ve bu nedenle da B12 eksikliği görülebilir.

Bununla birlikte, B12 vitamini içeren besinlerin düzenli olarak tüketilmemesi, kilo verme (mide küçültme) ameliyatı veya midenin bir kısmının çıkarılmasını gerektiren bir operasyon geçirmek de B12 eksikliği yaşanmasına neden olabilir.

Diğer yandan aşağıda listelediğimiz durumlardan biri veya birkaçı da B12 vitamin eksikliğine yol açabilir;

Vücudunu B12 vitamini emmesini zorlaştıran pernisiyöz anemi

Atrofik gastrit

B12 emilimini engelleyen bazı ilaçların alımı

Graves hastalığı veya lupus gibi bağışıklık sistemi bozuklukları

Alkolün kötüye kullanılması ya da aşırı alkol tüketimi

Çölyak hastalığı, crohn hastalığı, bakteri üremesi veya parazit gibi ince bağırsağı etkileyen durumlar

Vegan diyet uygulamak (et, süt, peynir ve yumurta dahil olmak üzere herhangi bir hayvansal ürünün tüketilmemesi) ya da yeterince yumurta ya da süt ürünü tüketilmeyen vejetaryen diye uygulamak B12 vitamini eksikliğine neden olabilir.

B12 EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

B12 vitamini ve folatın vücuttaki en temel görevlerinden biri sinir sistemini sağlıklı tutmak olarak bilinmektedir. Fakat elbette tek işlev bu değildir. B12 eksikliğinde aşağıdaki durumların birçoğu yaşanabilir.

Enerji eksikliği

Aşırı yorgunluk

Kas güçsüzlüğü

Ağız ülseri

Ağrılı ve kırmızı bir dil

Anlama, hafıza ve yargılama ile ilgili sorunlar

Depresyon veya kafa karışıklığını içerebilen bazı psikolojik sorunlar

Dikkat eksikliği

B12 VİTAMİNİ NELERDE VAR? HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Normal sağlıklı bir insanın kanındaki B12 miktarı ortalana 150 pg/ml’dir. Kişinin kanında olması gereken bu miktar 80 pg/ml altına düştüğü zaman B12 yetersizliği olduğu söylenebilir.

Uzmanlar, kişinin tükettiği besinlerle günlük olarak 2.4mcg miktarında B12 vitamini almasını tavsiye ediyor. Kişide bir yetersizlik durumu yaşandığında ise B12 bakımından zengin gıdaların tüketilmesi en kolay yöntem olarak belirtiliyor. B12 vitamini sadece hayvansal kaynaklı besinlerde buluyor. İşte B12 vitamini açısından zengin olan bazı besinler:

Yumurta

Ton balığı, alabalık, uskumru ve ringa

Süt, peynir, yoğurt,

Dalak ve karaciğer gibi sakatatlar

İstiridye, midye, karides gibi kabuklu deniz ürünleri

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