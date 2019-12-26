Bazı baba adayları eşlerinin hamileliğini diğer erkeklere göre daha fazla hisseder. Sabah kusma, ağrı ve acı duyma, diş ağrıları gibi sorunlar bebek beklediği haberini aldıktan sonra baba adaylarında da ortaya çıkabilir. Bu belirtileri gösteren babalar Couvade sendromu adı verilen garip ve şaşırtıcı derecede yaygın bir durumu yaşıyor.

Couvade sendromu aşırı bir erkek empati biçimi ve dünyada yaygın olarak görülüyor. Tam olarak neye benzediği ise coğrafyaya ve kültüre göre de değişiklik gösteriyor. Örneğin Polonyalı babalar üzerinde yapılan bir çalışmada Couvade sendromu hastalarının gösterdiği dört semptom bulundu: kilo artışı, şişkinlik, iştah artışı ve kişisel sıkıntı. Güney Hindistan’da Bengalaru’da ilk kez babalar üzerinde yapılan bir başka çalışmada çok daha geniş bir semptom dizisi bulundu: iştah, şişkinlik, kabızlık, hazımsızlık, yorgunluk, bulantı, kusma, gıda isteği, ishal, karın, baş ağrısı, bayılma, diş ağrısı, kilo kaybı, kilo alımı, sırt ağrısı, bacak krampları, cilt problemleri, uykusuzluk, ruh hali değişimleri, sinirlilik, ağlama, kabuslar, yalnızlık, çaresizlik, suçluluk ve kırgınlık.

‘Bu kadar empati duyan bir baba iyi baba olabilir mi?’ ya da ‘Hindistan’daki babalar hamilelere daha mı duyarlı?’ diye düşünebilirsiniz. Ancak uzmanlar bu semptomların hem iyi hem de kötü tarafının olduğunu söylüyor. Peki, Hamilelik belirtileri gösteren baba adaylarında görülen Couvade Sendromu ruhsal bir bozukluk mu?

Couvade Sendromunu Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi’ye sorduk.

"Yumurtadan civciv çıkarmak" ya da "kuluçkaya yatmak"

Couvade Sendromu ruhsal bir bozukluk mu? Belirtileri nelerdir?

Mide ekşimesi, iştah değişikliği, aşerme, kokuya hassasiyet, sırt ağrısı, bacak krampları, halsizlik, uykuya meyil, diş ağrısı ve kilo alma birer hamilelik belirtisi olabilir ancak kimi zaman bu belirtiler yalnızca anne adayında değil baba adayında da görülebilir.

Eşinin hamile olduğu haberini alan erkeğin kısa bir süre sonra kendisinin de hamilelik belirtileri göstermesi akla Couvade Sendromu’nu getirmelidir. Couvade Sendromu, fransızca "couver" kelimesinden türetilen "yumurtadan civ civ çıkarmak" ya da "kuluçkaya yatmak" anlamlarına gelir.

Eşi hamile olan baba adayında, nedeni tam olarak bilinmeyen fiziksel yakınmalar ile birlikte psikolojik belirtiler görüldüğü bir durumdur. Erkeğin anlam veremediği iç huzursuzluğu, isteksiz ve mutsuz halleri, verdiği ani öfke tepkileri ve yaşadığı duygusal dalgalanmaları tıpkı hamile eşinin hissettiği gibidir.

Kıskançlık, kaygı ve babalık rolü tetikliyor

Babalar neden Couvade Sendromu yaşıyorlar?

Doğacak bebeğin sorumluluklarının baba adayını yoğun şekilde kaygılandırması, kıskançlık, baba adayının babalık rolü ile ilgili olumsuz düşünceleri ve kendisini babalığa hazır hissedip hissetmemesi ile ilgili yaşadığı çatışmalar kimi baba adaylarında Couvade Sendromu’na neden olabilir.

Hamilelik belirtilerini ağır yaşayan babalar da var

Babalarda hamilelik belirtileri ne zaman görülmeye başlıyor?

Bu belirtiler, hamileliğin ilk üç ayının sonunda başlar, ikinci üç ayda artar ve doğum gerçekleşene kadar sürebilir. Couvade sendromu yaşayan bir baba, bu belirtileri çok hafif yaşayabileceği gibi ruhsal bozukluk görüntüsü oluşturacak kadar ağır da yaşayabilir.

Terk edilme, evlatlık olma yatkınlığı artırıyor

Babaların hamilelik belirtileri göstermesinin altında yatan başka bir neden olabilir mi?

Bazı babalar Couvade sendromuna daha yatkındır zira babanın çocukluğunda evlatlık olarak başkasına verilmesi, kendi babası tarafından terk edilmiş olması ya da babanın uzun süre çocuk sahibi olamaması bu sendroma yatkınlığı artırabilir.

Hamilelik sürecinde bebek bekleyen babaların hazır hissetmelerini kolaylaştıracak yöntem; eşi ile tüm duygu ve düşüncelerini paylaşması, ortak aktivitelerde bulunulması ve hissettiği kaygılardan dolayı uzmandan destek alması olacaktır.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr