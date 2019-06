Baba-çocuk ilişkisinde bu dengeye dikkat!

Her yıl tüm dünyada haziran ayının üçüncü pazar günü Babalar Günü olarak kutlanıyor.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Alper Evrensel, baba-çocuk ilişkisinin çocuğun gelişim sürecindeki önemine işaret etti.

BABA, GÜÇTÜR VE GÜVENDİR

Babanın, bir çocuğun psikolojik gelişimi için çok önemli bir figür olduğunu belirten Dr. Alper Evrensel, şunları söyledi:

“Bebeğe birincil bakım veren her ne kadar anne olsa da babanın varlığı ve işlevi kendine has özellikleri açısından ikinci plana atılamaz. Yani annenin işlevi ayrı ve eşsizdir, babanın işlevi de ayrı ve eşsizdir. Baba; güçtür, fırtınalı denizlerde sığınılacak liman, zorluklarda dermansız düşmüş bedenin sırtını dayayacağı dağdır. Baba; güvendir, ailenin savunma sistemidir. Aileyi tehdit eden her türlü saldırıya karşı ailenin bekasını koruyup himaye edecek bir kalkandır. Böyle bir baba figürünün varlığı altında çocuk, kendini güvende hisseder ve depresyon-kaygı bozuklukları gibi hastalıkların temelinin atılması engellenir. Eğer işlevsel bir babanın varlığında çocuğun herhangi bir türden travma yaşaması da önlenebilmiş olur ise yetişkinlikte ortaya çıkan travmalarla ilişkili hastalıklar da engellenmiş olur.”

ERKEK ÇOCUK BABASINI ÖRNEK ALIYOR

Baba-kız ve baba-oğul arasındaki ilişki ve bu ilişkinin işlevinin farklı olduğunu belirten Dr. Alper Evrensel, “Babanın kızı ve oğlu nazarındaki görüntüsü ve işlevi doğal olarak farklıdır. Rol-model dediğimiz kavram penceresinden bakacak olursak babanın oğlu için kendisinin gelecekte göreceği babalık ve kocalık işlevleri için bir prototip olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Bu prototipin nasıl bir işlevi olduğuna ilişkin ise evde uygulamalı pratik dersler veren bir hoca gibidir baba.

BABA, KIZ ÇOCUĞUNUN EŞİNE MODEL TEŞKİL EDİYOR

Babanın kızı için sergilediği tutum ise ilerideki evleneceği eşine yönelik bir model teşkil eder. Kız çocuğu babasında gördüğü olumlu özelikleri kocasında arar, babasındaki sorunlu yönlerin ise kocasında olmasını istemez. Babasız büyümüş kızlar ise baba yerine koyduğu sembolik bir koca ile evlenir ne yazık ki” dedi.

BABA-ÇOCUK İLİŞKİSİ DOYURUCU VE SAMİMİ OLMALI

Baba-çocuk ilişkisi içinde bir ideal tanımı yapmanın çok zor olduğunu belirten Dr. Alper Evrensel, “Zira babanın ve çocuğun mizacı ve karakteristik özellikleri farklı farklı olacağından ikisi arasında kurulan ilişki de biricik olacaktır. Bu biricik ilişki, başka bir baba-çocuk ilişkisinden elbette farklı görünümler sergileyecektir. Ancak önemli olan ilişkinin doyurucu ve samimi olmasıdır. Çocuk babasının varlığını her zaman yanında hissetmelidir. Hatta baba, vefat ettikten sonra bile manevi açıdan çocuğun hayatı üzerinde etkilidir. Örneğin meşhur Disney animasyonu 'Aslan Kral' filminde yavru aslan Simba’ya krallık görevini babası Mufasa’nın ruhu hatırlatmıştır” diye konuştu.