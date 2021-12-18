Magazin Baba dizisinin konusu nedir oyuncuları kimler? Show TV’nin yeni dizisi Baba ne zaman yayınlanacak?
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Baba dizisinin konusu nedir oyuncuları kimler? Show TV’nin yeni dizisi Baba ne zaman yayınlanacak?

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Baba dizisinin konusu nedir oyuncuları kimler? Show TV’nin yeni dizisi Baba ne zaman yayınlanacak?

Baba dizisinin ilk teaserı yayınlandı ve bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Ay Yapım imzalı dizinin kadrosunda Uluslararası Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı görülürken dizi severler, 'Baba dizisinin konusu nedir oyuncuları kimler?' ve 'Show TV’nin yeni dizisi Baba ne zaman yayınlanacak?' araştırmaları yapmaya başladı…

18 Aralık 2021, Cumartesi 16:50 Son Güncelleme:
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Bu sezon, yayınlanan Üç Kuruş ve Aziz dizileri ile büyük başarı elde eden Show TV’de bu sefer de çok ses getirecek Baba dizisi ekranlara gelmek için hazırlanıyor. Dizinin ilk teaserı büyük ilgi uyandırırken, Baba dizisinin konusu ve oyuncuları da yoğun şekilde araştırılıyor.

BABA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR OYUNCULARI KİMLER?

Baba dizisinin konusu ve oyuncuları hakkında yapımcı firma Ay Yapım ve Show TV’den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bununla birlikte yayınlanan ilk teaserda 2019 yılında Şahsiyet dizisindeki 'Agah Beyoğlu' rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Haluk Bilginer’in yer aldığı görüldü. Aynı zamanda Söz ve Arıza dizileriyle beğeni toplayan Tolga Sarıtaş da Baba dizisinin kadrosunda yer alıyor.

Diğer yandan gazeteci Birsen Altuntaş, haberine göre, Çukur dizisinin yazarı Gökhan Horzum ile Ekin Atalar’ın yazdığı dizi birbirinden kopan Saruhanlı ailesinin uçak kazası sonrası değişen hayatını etkileyici bir dille anlatıyor.Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş dizide baba oğlu oynayacak.

Kalabalık bir kadrosu olan dizide ayrıca Beril Pozam, Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Özacar ve Taner Rumeli’nin de adı geçiyor.

SHOW TV’NİN YENİ DİZİSİ BABA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Merakla beklenen Baba dizisinin ne zaman yayınlanacağına dair net bir tarih belirtilmedi. Tesaer sonunda “yakında” olduğu kaydedildi…



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