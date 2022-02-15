Otoriter ve aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı bir baba olan Emin Saruhanlı (Haluk Bilginer) ve ailesinin hikayesinin konu edildiği Baba dizisi Show TV ekranlarında yayın hayatına “Merhaba” derken, diziye dair ayrıntılar da izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle Baba dizisinin fragmanında Reşat Paşa Konağı izleyiciden büyük ilgi görüyor…

BABA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İzmir Ödemiş’te bir aile apartmanında hep beraber yaşayan, Saruhanlı ailesi, geleneklerine bağlı, kalabalık ve mütevazı bir hayat sürmektedir. Ailenin reisi Emin Saruhanlı (Haluk Bilginer) ise aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı, mütedeyyin ve otoriter bir babadır. Ailede onun sözü geçer, o ne derse kimse karşı çıkmaya cesaret edemez.

Emin’in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı’nın (Tolga Sarıtaş) bayram ziyareti için evine döndüğünde baba ile oğul arasında eski defterler yeniden açılır.

Yaşanan bir uçak kazası nedeniyle Saruhanlı ailesinin kaderini alt üst olur. Saruhanlı ailesini artık zorluklarla dolu yeni bir hayat beklemektedir ve Emin Saruhanlı ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

SHOW TV’NİN YENİ DİZİSİ BABA NEREDE ÇEKİLİYOR?

15 Şubat Salı akşamı izleyiciyle buluşan Baba dizisinin çekimleri İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde gerçekleşiyor. Dizinin fragmanında yer alan konak ise yine İstanbul’da bulunan Reşat Paşa Konağı olarak biliniyor.

REŞAT PAŞA KONAĞI NEREDE?

Reşat Paşa Konağı, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunuyor ve Ahmet Reşat Paşa Köşkü olarak da tanınıyor. İnşaatına 1886 tarihinde başlanan Reşat Paşa Konağı ancak 14 yılda tamamlanabilmiştir. Konağın sahibi Ahmet Reşat Paşa 2. Abdülhamit döneminde Batı'da eğitim alan ilk maliyecilerdendir. Köşkün selamlık bölümü özel mülk olmakla birlikte, haremlik bölümü restoran olarak kullanılmaktadır.

BABA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?