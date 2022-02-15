Baba dizisinin oyuncuları kimler? İşte Baba dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri…
15 Şubat 2022 Salı akşamı Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve Haluk Bilginer’in başrolünde yer aldığı Baba dizinin oyuncu kadrosu dikkat çekti. İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde ve Galata semtinde çekilen Baba dizisinde Haluk Bilginer’in Tolga Sarıtaş ve Özge Yağız gibi başarılı isimler de yer alıyor.
15 Şubat 2022, Salı 16:33 Son Güncelleme:
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Ödemiş’te aile apartmanında hep birlikte mütevazi bir hayat süren Saruhanlı ailesinin hikâyesinin anlatıldığı Baba dizisinin baş karakterlerinden Emir Saruhanlı, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı bir babadır. Emir’in küçük oğlu Kadir’in bayram ziyareti için eve dönüşü, baba ile oğul arasındaki eski defterlerin yeniden açılmasına neden olur.
BABA DİZİSİNİN OYUNCULARI VE CANLANDIRDIKLARI KARAKTERLER
- Haluk Bilginer- Emir Saruhanlı
- Özge Yağız - Büşra Kalkan (Saruhanlı)
- Tolga Sarıtaş – Kadir Saruhanlı
- Hakan Kurtaş – İlhan Karaçam
- Damlasu İkizoğlu – Kübra Saruhanlı
- Taner Rumeli – Servet Saruhanlı
- Zeynep Tuğçe Bayat – Şahika Saruhanlı
- Ayda Aksel – Fazilet Saruhanlı
BABA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
İlk bölümüyle 15 Şubat 2022 akşamı Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisi, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde ve Galata gibi semtlerinde çekildi. Dizinin tanıtım fragmanında yer alan konak, Reşatpaşa Konağı ismiyle geçmektedir.
BABA DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Dizide Saruhanlı ailesi, Ödemiş'te bir aile apartmanında hep birlikte geleneklerine bağlı, mütevazı bir hayat süren kalabalık bir ailedir. Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir karakterdir.
Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına neden olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalacaktır.