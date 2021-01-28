Baba kız arasındaki buzlar eridi

Dilan Çıtak uzun süredir babası İbrahim Tatlıses ile küstü. Babası için “Bazıları bir takım normlara bürünmek için maske takarlar, o insanlardan uzaklaşmanız gerekir. Babamın çevresinden etkilendiği insanlar var. O yüzden küsüz konuşmuyoruz” demişti. Aradaki buzlar sonunda eridi. İzmir’de yaşayan İbrahim Tatlıses İstanbul’a gelip Dilan Çıtak’ın Nişantaşı’ndaki evine gitti. Birlikte fotoğraflarını paylaşan Dilan Çıtak “Evime hoş geldiniz babacığım” notunu düştü.