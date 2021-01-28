Baba kız arasındaki buzlar eridi
Aralarında uzun süredir sorun olduğu bilinen İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak barıştı. Tatlıses, kızını evinde ziyaret etti.
28 Ocak 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Dilan Çıtak uzun süredir babası İbrahim Tatlıses ile küstü. Babası için “Bazıları bir takım normlara bürünmek için maske takarlar, o insanlardan uzaklaşmanız gerekir. Babamın çevresinden etkilendiği insanlar var. O yüzden küsüz konuşmuyoruz” demişti. Aradaki buzlar sonunda eridi. İzmir’de yaşayan İbrahim Tatlıses İstanbul’a gelip Dilan Çıtak’ın Nişantaşı’ndaki evine gitti. Birlikte fotoğraflarını paylaşan Dilan Çıtak “Evime hoş geldiniz babacığım” notunu düştü.
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