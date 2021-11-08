Türkiye Baba-oğul kavgası hastanede bitti

Baba-oğul kavgası hastanede bitti

Türkiye

Baba-oğul kavgası hastanede bitti

Karaman'da Ali Y. (57) ile oğlu Zülfikar Y. (27) arasında çıkan tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Yaralanan baba-oğul ihbar ile gelen sağlık ekibi tarafından farklı hastanelere götürülerek, tedaviye alındı.

08 Kasım 2021, Pazartesi 02:32 Son Güncelleme:
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Olay, saat 22.10 sıralarında Atatürk Mahallesi 1880 Sokakta meydana geldi. Ali Y. ve oğlu Zülfikar Y. arasında evde belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aldıkları tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan baba ve oğlu, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan baba ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.  

Soruşturma sürüyor. 

Muammer ŞEN/KARAMAN (DHA)

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