Baba-oğul kavgası hastanede bitti

Olay, saat 22.10 sıralarında Atatürk Mahallesi 1880 Sokakta meydana geldi. Ali Y. ve oğlu Zülfikar Y. arasında evde belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aldıkları tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan baba ve oğlu, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan baba ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

Muammer ŞEN/KARAMAN (DHA)



