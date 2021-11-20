Türkiye Baba oğulun feci sonu!

Baba oğulun feci sonu!

Türkiye

Baba oğulun feci sonu!

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan Yusuf Ödün (55) ile oğlu Erdem Ödün (28), yaşamını yitirdi.

20 Kasım 2021, Cumartesi 18:50 Son Güncelleme:
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Kaza, öğle saatlerinde Seydikemer’in Dereköy Mahallesinin Kuz mevkisinde meydana geldi. Yusuf Ödün yönetimindeki 07 RC 036 plakalı traktör, ormanlık alanda engebeli arazide ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Yusuf Ödün ve oğlu Erdem Ödün, devrilen traktörünün altında kaldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba- oğlun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yusuf Ödün ile Erdem Ödün’ün cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

DHA

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