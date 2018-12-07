ABD'nin Ohio eyaletinde bir arkadaşını tehdit ettiği için 3 gün okul servisine binmeme cezası alan 10 yaşındaki çocuğa, babası da yürüme cezası verdi.

Matt Cox adlı baba, ikinci kez okul servisinden atılan kızı Kirsten'i 2 derece soğukta 8 kilometre yürüttü.

Cox okula yürürken kızını arkadan arabayla takip etti. Cox'un kızına neden böyle bir ceza verdiğini açıkladığı video Facebook'ta 18 milyon kez izlendi.

'ÖNDE YÜRÜYEN GÜZEL HANIMEFENDİ...'

BBC Türkçe'nin haberine göre Matt Cox videoda şu mesajları verdi:

"Önde yürüyen güzel hanımefendi, zorbalık nedeniyle ikinci kez okul servisinden atılan benim 10 yaşındaki kızım. Önce şunu söyleyeyim, zorbalık kabul edilemez. Özellikle de benim evimde. Kızım cuma günü servisten atıldığına dair yazıyı bana getirip 'Baba önümüzdeki hafta beni okula sen götürmek zorunda kalacaksın' dedi.

Gördüğünüz gibi, bu sabah dersini alıyor. Birçok çocuk ailelerinin onlar için yaptıklarını bir ayrıcalık değil, bir hak olarak görüyor. Ebeveynlerinin kendilerini arabayla okula bırakmaları ya da okul servisine binmeleri gibi. Bunların hepsi ayrıcalık ve öyle kabul edilmeli.

Hava iki derece ve benim güzel kızım bugün okula 8 kilometre yürümek zorunda. Biliyorum birçok ebeveyn beni onaylamayacak. Ama kızıma bir ders vermek ve onu zorbalıktan vazgeçirmek için doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapıyorum. Çocuklar, bunu izliyorsanız lütfen zorbalığın kabul edilemez bir şey olduğunu anlayın."

Videoya Facebook'ta yapılan yorumlarda bazıları cezayı onaylarken, bazıları da babanın aşırıya kaçtığını belirtti.

Kaynak: BBC Türkçe