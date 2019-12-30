'Baba Parası' vizyona hazır

‘Baba Parası’, Selçuk Aydemir imzalı 'Düğün Dernek' ve 'Çalgı Çengi' gibi komedi dozajı yüksek yapımları bekleyen seyirciyi farklı boyutlara taşıyacak. Çünkü bu filmde tüm komik olaylar iki güne sığdırılan aksiyonla sunuluyor. ‘Baba Parası’ başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir gala gecesinde duygularını şöyle paylaştı:

"Harika bir iş çıkardık"

Selçuk Aydemir: Baba Parası, yıllardır yükselttiğimiz çıtanın yeni bir zirvesi oldu. Seyirci, her defasında daha iyisini, daha güzelini, daha komik ve eğlencelisini istiyor. Bu kez aksiyon da kattık komediye. Birbiri ardına akan olaylar iki güne sığdı. Soluk soluğa bir komedi oldu desek yeridir. Artık takdir, seyircilerimizin.

Murat Cemcir: Güçlü bir ekibin parçası olmak çok çok önemli. Birbirine fizik ve duygu olarak tamamen zıt karakteri… hem babayı hem oğlunu canlandırmak benim için ilginç bir deneyim oldu. Makyajından oyunculuğuna kadar gerçekten de çok emek verdik. Hep birlikte harika bir iş çıkardığımıza inanıyorum. Baba Parası, gişede hedefine ulaşacaktır.

Ahmet Kural: Kıbrıslı, dövmeli, göbekli ama sportmen bir üvey oğlu oynadım. Umarım Kıbrıslı yurttaşlarımız benim Kıbrıslılığımı beğenirler. Başta Murat Cemcir olmak üzere kadrodan birçok değerli oyuncuyla birçok defa farklı projelerde yer almıştık. Bu da bambaşka bir motivasyon kaynağı. Oyuncuların performansını tanımak, ekip olmak çok kıymetli. Baba Parası, güzel proje oldu. Gişede de bahtı açık olsun inşallah.

Galada ünlüler geçidi yaşandı

Sanat ve magazin dünyasının yoğun ilgi gösterdiği ‘Baba Parası’ galasında, pek çok ünlü isim kırmız halıda boy gösterdi. Nurgül Yeşilçay, Çağlar Ertuğrul, İbrahim Büyükak, Cem Öğretir, Nevra Serezli, Şahin Kendirci, Yavuz Seçkin, Hayrettin Karaoğuz, Manga gurubu üyeleri, Alper kul ve Aylin Kontente, Korhan Herduran, Emrah Kaman, Hazim Körmukçü, Çaglar Ertugrul, Murat Akkoyunlu, Hayrettin, Reymen, Burak Altındag, Tayanc Ayaydın, Murat Evgin, Bekir Aksoy, Bihter Dinçel, Tuğba Yurt, Korhan Herduran, Esat Yontunç ve eşi Hande Yontunç, Oğulcan Engin galaya katılan ünlü isimler oldular.

Hayatta en önemli şey nedir?

Zengin babanın birbirlerinden habersiz evlatları ve anne, 'en kötü'nün 1 milyar dolarlık mirasa kavuşacağı 'çılgın' bir yarışın içinde kendilerini bulurlar. 1 milyar dolarlık mirası elde etmek için sınırlarlar zorlanmaya başlanır. Parayla elde edilebilen şeyler, onca kirliliğe ve çirkinliğe değer mi?... Kahramanlarımız ‘Baba Parası’nda güldürürken düşündürmeyi de ihmal etmeyecek...

Sevilen oyuncu kadrosu bir arada!

TR 40 33 Productions yapımcılığında gerçekleşen film, bir çoğu uzun yıllardır farklı yapımlarda bir araya gelmiş sevilen oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Senaryo ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı Baba Parası’nda, Ahmet Kural ve Murat Cemcir altıncı kez bir araya geliyorlar. Bu ikiliye eşlik eden Devrim Yakut ve Rasim Öztekin zengin kadroda ilk göze çarpan isimler. Ayrıca Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş da filmde rol alıyor.

‘Baba Parası’ 1 Ocak'ta tüm Türkiye'de seyircisiyle buluşacak.



