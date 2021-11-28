Türkiye Baba ve 2 oğlu, evlerinde yemek yerken öldürüldü

Baba ve 2 oğlu, evlerinde yemek yerken öldürüldü

Türkiye

Baba ve 2 oğlu, evlerinde yemek yerken öldürüldü

Muğla'da Seydikemer ilçesinde Adnan Buhuroğlu (58) ve oğulları Yasin (29) ve Tahsin Buhuroğlu (29), evde yemek yedikleri sırada husumetli akrabaları R.B. (27) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

28 Kasım 2021, Pazar 02:06 Son Güncelleme:
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Olay, saat 21.30 sıralarında Seydikemer’in kırsal Çatak Mahallesinde meydana geldi. Adnan Buhuroğlu ve oğulları Yasin ile Tahsin Buhuroğlu, evde yemek yedikleri sırada aralarında husumet olduğu öğrenilen akrabaları R.B. eve geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.B., yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açıp kaçtı. Çevredekilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan belirlemede saçmaların isabet ettiği baba Adnan Buhuroğlu ile oğulları Yasin ve Tahsin’in öldüğü belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından baba ve oğullarının cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olay yerinden firar eden R.B. ise jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

DHA

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