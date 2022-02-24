Türkiye Baba ve kıza kanlı pusu! Genç kadının feryadı yürek dağladı...

Baba ve kıza kanlı pusu! Genç kadının feryadı yürek dağladı...

Türkiye

Baba ve kıza kanlı pusu! Genç kadının feryadı yürek dağladı...

Adana'da seyir halindeki otomobilde baba kızın silahlı saldırıya uğradığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Kanlı pusuda baba hayatını kaybetti.

24 Şubat 2022, Perşembe 09:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Edinilen bilgiye göre, olay 6 Şubat günü merkez Çukurova ilçesi, Toros Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kızını da yanına alan Kaya Erkara, 01 AGC 447 plakalı otomobiliyle gezmeye çıktı. Bir süre gezen baba kız daha sonra Toros Mahallesindeki evine dönmeye karar verdi. Erkara, apartmanın girişine gelip otomatik kapıyı açtığı sırada motosiklet ile gelen iki kişi tabancayla ateş etmeye başladı. Erkara’nın bulunduğu sürücü camına defalarca ateş eden zanlılar 6 yaşındaki kız çocuğunun olduğu arka cama da iki el ateş edip kaçtı.



Çevrede olayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri elinden vurulan kız çocuğunu hastaneye kaldırırken, Erkara’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet polisleri ise olayla ilgili çalışma başlattı. Polis kaçan iki şüphelenin yakalanması için belirlenen adreslere baskın yaptı. Bu arada, olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada otomobil sürücü kısmında 28 kurşun girişi tespit edildi. Bu yaşanan olayın hemen ardından çekilmiş görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Erkara’nın eşinin olay yerine gelerek feryatlar içinde gözyaşlarına boğulması yürekleri dağladı.

Polis ise zanlıları yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.

İHA


İlgili Haberler
Dilek Kaya cinayetinde mahkeme kararını verdi


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
En ağır fatura bize çıkacak
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Neyin dibi kara
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Alevilik ve İslamcılığın sınavı
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Hâl'i pürmelalimiz
Murat Çelik
Banu Şen
Türkiye’yi doyuran il: Balıkesir
Banu Şen
Şirin Sever
Namuslu görünmek kimlere kaldı?
Şirin Sever
Erkut Can
Rakamlarla dans
Erkut Can
Murat Gülderen
Büyüklerin 'Cep' sınavı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Erdoğan Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı sonrası güvenlik zirvesi sona erdi