Baba ve kızı kazadan kıl payı kurtuldu

Lübnan'da bir adamın aracına, arka koltuktan kızını indirmesinden saniyeler sonra bir cip çarptı. Baba ve kızı kazadan kıl payı kurtulurken, ön koltukta bulunan anne ise yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

03 Ağustos 2019, Cumartesi 18:12 Son Güncelleme:
A A
Baba ve kızı kazadan kıl payı kurtuldu

Lübnan'ın Zahle bölgesinde bir aile, ekmek almak için fırının önüne aracını park etti. Baba, arka koltuktan bulunan kızını indirmek için aracından indi.

ÖN KOLTUKTA ANNE DE VARDI

Kızını indirdikten saniyeler sonra araca cip çarptı. Baba ve kızı kazadan yara almadan son anda kurtulurken, ön koltukta bulunan anne ise yaralandı.

Ailenin aracına ön tarafından çarpan kadın sürücünün bacağının kırıldığı ve kaza anında yanında 2 kızının olduğu bildirildi.

DHA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...