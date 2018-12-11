Baba ve oğluna silahlı saldırı!

Kırıkkale Sanayi Mahallesi'nde 2 kişi tarafından evlerinin önünde pompalı tüfekle saldırıda ağır yaralanan baba Ertan Şengül hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OĞLU YARALI KURTULDU

Yaralanan oğlu Serhatcan Şengül (16) ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kırıkkale Üniversitesi TIP Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

1 KİŞİ GÖZALTINA YAKALANDI, DİĞERİ KAYIP

Olay yerinden kaçan şüpheli M.B., Polis ekipleri tarafından yakalanırken, diğer kaçan şüpheli içinde aramalar devam ediyor.



