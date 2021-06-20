Türkiye Baba yüreği! Yüreği çocuklarıyla atan tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun!

Baba yüreği! Yüreği çocuklarıyla atan tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun!

Türkiye

Baba yüreği! Yüreği çocuklarıyla atan tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun!

Bugün Babalar Günü; çocukları için fedakarca mücadele eden, gerektiğinde onlara annelik de yapan ve yaşı kaç olursa olsun evlatlarının arkasında duran babaların günü. Yüreği çocuklarıyla atan tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun.

20 Haziran 2021, Pazar 08:55 Son Güncelleme:
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Ankara’da yaşayan emekli polis Lütfi Yılmaz (65) ile eşi Seval Yılmaz’ın ikinci çocukları Hande Ece’ye (25) iki yaşındayken otizm teşhisi koyuldu. Çift, kızlarının eğitim alabilmesi için elinden geleni yaptı. Senelerdir kızını okula kendisi götüren Lütfi Yılmaz, emekli olduktan sonra da bunu sürdürdü. Lütfi Yılmaz, “Her gün okul için 11 kilometre yol alıyoruz. Ders bitimini okulda bekliyorum. Kızımın okul arkadaşı oldum” dedi. Babalar Günü’nü biraz buruk geçirdiğini belirten Yılmaz, “Otizmli çocuğu olan ailelere tavsiyem, çocuklarına sabır, şefkat ve merhametle yaklaşmaları” diye konuştu.

EVLATLARINDAN UZAK KALDILAR

Türkiye’de Mart 2020’den beri devam eden salgınla ön safta mücadele eden sağlık çalışanları hem yoğun çalışma temposu hem de hastalık bulaştırma riski nedeniyle ailelerinden uzak kalıyor. Sağlık çalışanı babaların bir bölümü de bu Babalar Günü’nü çalışarak geçirdikleri için çocuklarından ayrılar. Ankara Şehir Hastanesi’nde koronavirüs servisinde görevli Romatoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Omma şunları söyledi: “Dört çocuğum var, salgın döneminde onlarla ilgilenemedim. Doğum günleri oldu, göremedik. Sonraki Babalar Günü’nü, evlatlarımızla beraber geçirmek istiyoruz” dedi.

ANNELİK DE YAPIYOR

Manisa’nın Kula ilçesinde Kerim-Mihriban Akçakaya çiftinin Gülcan (42) ve Nurcihan Akçakaya (38) adında iki kız çocuğu oldu. 15 yaşına geldiklerinde rahatsızlanan iki kardeşe, yürüyüş koordinasyonu bozulmasıyla tanımlanan spinoserebellar ataksi (SSA) tanısı koyuldu. Lütfi Yılmaz, “Her gün okul için 11 kilometre yol alıyoruz. Ders bitimini okulda bekliyorum. Kızımın okul arkadaşı oldum” dedi. Babalar Günü’nü biraz buruk geçirdiğini belirten Yılmaz, “Otizmli çocuğu olan ailelere tavsiyem, çocuklarına sabır, şefkat ve merhametle yaklaşmaları” diye konuştu. 25 yıldır yatağa bağımlı olan iki kardeşin anneleri üç yıl önce karaciğer yetmezliğinden öldü. O günden sonra Kerim Akçakaya, kızlarına hem anne hem de baba oldu. Akçakaya, “Onlar bana annelerinin emaneti. Canım, ciğerimler. Ömrüm yettiğince onlara bakacağım” dedi.

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