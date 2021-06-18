Babalar Günü için herkesten farklı bir hediye hazırlamak isteyenlerin en çok araştırdığı konu evde yapılacak hediyeler oluyor. Bir yandan hediye hazırlığı devam ederken, diğer yandan da Babalar Günü’nün tarihi hazırlıklarını son günlere bırakanlar için büyük önem taşıyor. İşte, evlerimizin çınar ağacı, sırtımızı yasladığımız babalar için evde yapılacak hediye önerileri…

BABALAR GÜNÜ HANGİ GÜN?

Babalar Günü her yıl Haziran ayının 3. Pazar gününde kutlanıyor. 2021 yılı Babalar Günü ise 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ EVDE YAPILACAK HEDİYELER NELER?

Babalar Günü için evde yapılacak hediyelerin ilk sıralarında babanız ile olan fotoğrafları koymak için el yapımı bir çerçeve yer alıyor.

Çerçeveyi ister ağaç dallarıyla isterseniz çakıl taşlarıyla hazırlayabilirsiniz. Hatta eğer birlikte gittiğiniz yerlerden topladığını deniz kabukları var ise bu hem daha şık olacak hem de en güzel tatil anılarının canlanmasını sağlayacaktır.

Çay kahve içmeyi seven babaların en çok kullandığı eşya elbette kupalar oluyor. Düz renkli bir kupaya renkli sharpie kalemlerle babanızla aranızda kullandığınız özel cümleleri yazabilir, görseller çizebilirsiniz. Babanız kupayı her aldığında çayın kahvenin sıcaklığı ile birlikte sizin notunuzla da ısınacaktır.

Fotoğraflar ve fotoğraf çerçeveleri her zaman iyi bir seçenek olmuştur. Babalar Günü’nde hazırlayacağınız bir masaüstü fotoğraf çerçevesi babanız çalışırken devamlı gözünün önünde bulunacaktır.

Akordeon fotoğraf kutsu da bir değil birden çok fotoğrafı bir araya getirerek Babalar Günü’nde babanızı mutlu etmek için evde yapılacak hediyeler arasında bulunuyor. Polaroid olarak çıkarttığını çok sayıda fotoğrafı akordeon gibi kıvrılmış elişi kağıtları üzerine yapıştırın ve sonrasında aynı boyutta bir kutuya koyun. Kutu açıldığında ilk etapta tek bir fotoğraf gibi görünse de pek çok anıyı içinde taşıyan fotoğraflar oldukça işe yarayacaktır.



