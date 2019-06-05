Babalar Günü hangi tarihte? Ne zaman?

Babalar Günü'ne çok az bir süre kaldı. Anneler Günü'nden sonra Babalar Günü heyecanı yaşanırken çocuklar bu özel ve anlamlı günün hangi tarihe denk geldiğini sorguluyor. İşte ayrıntılar...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü her yıl haziran ayının 3. haftasında kutlanıyor. Bu yıl Babalar Günü 16 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi Babalar Günü'nün de olması fikrine sahipti. Dodd'un babası altı çocuğu tek başına büyütmüştü ve Dodd, bu sebepten dolayı babasının doğum günü tarihi olan 5 Haziran'ın Babalar Günü olmasına yönelik çalışmalar yürütse de çalışmalar o tarihe yetişemedi. Böylece Babalar Günü kutlamaları Haziran ayının üçüncü Pazar gününe ertelendi.

Tarihte ilk defa 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanan Babalar Günü, bu tarihten itibaren diğer ülkelerde kutlanmaya başlandı. 1924 yılında ise ABD Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş ancak resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

1966 yılında dönemin ABD Başkanı Lyndon Johnson, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar gününün Babalar Günü olarak kutlanacağını ilan etmiştir. 1972 yılında da başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü resmi olarak ABD'de kabul edilmiş ve resmi tatil ilan edilmiştir.