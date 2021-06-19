Babalar Günü ne zaman 2021? Babalar Günü bu hafta mı?
Babalar günü ne zaman 2021 sorusu son bir haftadır arama motorlarında en çok aranan konu oldu. Babalar Günü için hazırlıklar devam ederken bir yandan da Babalar Günü’nün tarihi merak ediliyor. Peki, Babalar Günü ne zaman, bu hafta mı? İşte yanıtı…
19 Haziran 2021, Cumartesi 11:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Babalar Günü’nün tarihi kesin olmadığı için her yıl Babalar Günü ne zaman? sorusu sıklıkla soruluyor. Bu özel günde babasını mutlu etmek onunla birlikte olmak için plan yapanların sayısı oldukça fazla olunca Babalar Günü’nün tarihi de daha bir önem kazanıyor. Bilindiği üzere Babalar Günü Haziran ayının üçüncü pazarında kutlanıyor. Haziran ayının sonuna yaklaşılmasıyla da Babalar Günü bu hafta mı? sorusu da sık sık gündeme geliyor.
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2021?
Babalar Günü her yıl Haziran ayının 3. Pazar gününde kutlanıyor.
2021 Babalar Günü de 20 Haziran Pazar gününde kutlanacak.
BABALAR GÜNÜ BU HAFTA MI?
Haziran ayının ilk günü Salı gününe denk geldi. Ayın üçüncü pazarı da yarın olduğu için Babalar Günü bu hafta kutlanacak.
BABALAR GÜNÜNDE ALINABİLECEK HEDİYELER
- Babalar Günü için unutulmaz bir hediye almak istiyorsanız öncelikle babanızın nasıl biri olduğuna ve nelerden hoşlandığına dikkat etmeniz gerekir. Biliyoruz ki pek çok baba hediye konusunda bir beklentiye sahip değildir ama bu durum onlara hediye alınmayacağı anlamına gelmiyor!
- Örneğin, orta yaş üzerinde bir babanız varsa mevsime uygun bir süveter, tişört ya da gömlek alabilirsiniz. Ancak bu tarz hediyeleri daha önce almış ve farklı bir seçenek istiyorsanız güzel bir hafta sonu geçirmesi için bir tur veya tatil planı satın alabilirsiniz.
- Bununla birlikte, kişisel bakım hizmeti veren bir paket hediye edebilirsiniz.
- Eğer babanız kendi bakımını evde yapmaktan hoşlanıyorsa yine, traş makinesinden bakım ürünlerine kadar pek çok malzemeyi evde kullanması için alabilirsiniz.
- Outdoor seven babalar için de harika ürünler hediye seçenekleri arasında bulunuyor. Çeşitli kamp malzemelerinden sırt çantalarına, termoslardan, ayakkabıya kadar outdoor ürünler iyi bir hediye seçeneği olabilir.
- Okumayı araştırmayı seven babalar için de gazetelerin veya dergilerin arşivlerinin bulunduğu bir hediye harika bir seçenek olabilir.
- Tüm bunlarla birlikte modası hiçbir zaman geçmeyen ve her babanın yüzünü güldürecek hediyeler arasında ailecek çekilmiş fotoğrafların olduğu çerçeveler veya o güne özel ailecek fotoğraf çektirebileceğiniz bir gün planlamak babanızın yüzünü güldürmeye yetecektir…
-