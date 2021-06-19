Babalar Günü ne zaman 2021? Babalar Günü bu hafta mı?

Babalar Günü’nün tarihi kesin olmadığı için her yıl Babalar Günü ne zaman? sorusu sıklıkla soruluyor. Bu özel günde babasını mutlu etmek onunla birlikte olmak için plan yapanların sayısı oldukça fazla olunca Babalar Günü’nün tarihi de daha bir önem kazanıyor. Bilindiği üzere Babalar Günü Haziran ayının üçüncü pazarında kutlanıyor. Haziran ayının sonuna yaklaşılmasıyla da Babalar Günü bu hafta mı? sorusu da sık sık gündeme geliyor.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

Babalar Günü her yıl Haziran ayının 3. Pazar gününde kutlanıyor.

2021 Babalar Günü de 20 Haziran Pazar gününde kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ BU HAFTA MI?

Haziran ayının ilk günü Salı gününe denk geldi. Ayın üçüncü pazarı da yarın olduğu için Babalar Günü bu hafta kutlanacak.

BABALAR GÜNÜNDE ALINABİLECEK HEDİYELER