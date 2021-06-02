Türkiye Babalar Günü ne zaman kutlanacak? Babalar Günü bu yıl hangi güne denk geliyor?

Babalar Günü ne zaman kutlanacak? Babalar Günü bu yıl hangi güne denk geliyor?

Türkiye

Babalar Günü ne zaman kutlanacak? Babalar Günü bu yıl hangi güne denk geliyor?

Haziran ayının gelmesiyle Babalar Günü heyecanı arttı. Diğer yandan net bir tarihi olmaması nedeniyle her yıl farklı bir tarihte kutlanan Babalar Günü’nün bu yıl hangi güne denk geldiği de merak konusu oldu. İşte 2021 Babalar Günü tarihi ve bu özel gün hakkında merak edilen diğer detaylar…

02 Haziran 2021, Çarşamba 13:59 Son Güncelleme:
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Babalar Günü’nü en güzel şekilde kutlamak isteyenler hazırlıklarına haftalar öncesinden başlarken, en çok araştırılan konu da yine Babalar Günü’nün tarihi olmaya devam ediyor. Tarihçesi duygusal bir olaya uzanan Babalar Günü

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?

Babalar Günü dünya genelinde her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor.

BABALAR GÜNÜ BU YIL HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl (2021) Babalar Günü 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜNÜN TARİHÇESİ

Sonora Smart Dodd, Amerikan İç Savaşı'nda gazi olan bir babanın kızıydı ve aynı Anneler Günü gibi Babalar Günü de olması gerektiğini düşünüyordu. Çünkü Sonora Smart Dodd’un babası 6 çocuğunu karısı olmadan, tek başına, büyük fedakarlıklarla büyütmüştü.

Genç kadın Sonora Smart Dodd, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başladı ancak çalışmaları çalışmalar o tarihe yetişmeyince kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmek zorunda kaldı.

Babalar Günü ilk defa 19 Haziran 1910 tarihinde Wahington'un Spokane şehrinde kutlandı. 1924’te ise bu kutlamalar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge tarafından desteklendi. Ancak dönemin başkanı resmi olarak Babalar Günü’nü ilan etmedi. 1966 yılına gelindiğinde ise o dönemin başkanı Lyndon Jhonson her yıl haziran ayının üçüncü Pazar gününün Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımladı. 1972’de ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü ABD'de yasal olarak resmi tatil ilan edildi.  

 

 

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