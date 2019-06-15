Babalar Günü ne zaman? Ne hediyeler alınır?

Geçen ay Anneler Günü'nü kutlamıştık. Haziran ayında ise Babalar Günü'nü kutlayacağız... Bu özel günü kaçırmak istemeyenler sık sık "Babalar Günü ne zaman?" sorusunu yöneltiyor.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü her yıl haziran ayının 3. haftasında kutlanıyor. Bu yıl Babalar Günü 16 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi Babalar Günü'nün de olması fikrine sahipti. Dodd'un babası altı çocuğu tek başına büyütmüştü ve Dodd, bu sebepten dolayı babasının doğum günü tarihi olan 5 Haziran'ın Babalar Günü olmasına yönelik çalışmalar yürütse de çalışmalar o tarihe yetişemedi. Böylece Babalar Günü kutlamaları Haziran ayının üçüncü Pazar gününe ertelendi.

Tarihte ilk defa 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanan Babalar Günü, bu tarihten itibaren diğer ülkelerde kutlanmaya başlandı. 1924 yılında ise ABD Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş ancak resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

1966 yılında dönemin ABD Başkanı Lyndon Johnson, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar gününün Babalar Günü olarak kutlanacağını ilan etmiştir. 1972 yılında da başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü resmi olarak ABD'de kabul edilmiş ve resmi tatil ilan edilmiştir.

BABALAR GÜNÜ'NE ÖZEL HEDİYE TAVSİYELERİ

Ona özel bir kalem

İsmi yazılmış, yanından ayıramayacağı kadar şık bir dolmakalem ilk çıkan sonuçlardan biriydi. Hemen hepsinin listelerinde üst sıralarda kendine yer buldu. Unutmamak lazım ki, aydınlanma çağının en büyük silahı olan kalemle atılan bir imza savaşları bitirebilir, aşkları sonsuz kılabilir, halatını değiştiren işlere girmesini sağlayabilir.

Şık bir saat

Erkek şıklığının en gözde tamamlayıcılarından şık bir saat babanızın çok hoşuna gidecektir.

Müzikle arası iyiyse

Müziğe meraklı olanlar için pikap ve bu pikapta çalınabilecek nostaljik plaklar güzel bir armağan olabilir.

Güneş gözlüğü

Kaliteli bir güneş gözlüğü babanızın hem bu yaz aylarında gözlerini güneşten koruyacak hem de şıklığına şıklık katacaktır.

Saç ekimi ya da masaj

Saç dökülüyorsa saç ekimi, boynundaki gıdılar için ameliyatsız tedaviler ya da en az birkaç seans gidebileceği bir cilt bakımı kürü gibi çeşitli bakım önerileri. Ya da Babalar Günü gidilecek bir spa ve masaj keyfi...

Fidan bağışı

Listenin üst sıralarında kendine yer bulan bir başka hediye de Tema Vakfı'na fidan bağışı ve saklayabilecekleri bir belge olmasıydı. Ki Tema'nın “Beni her koşulda seven, koruyan, kollayan babacığım” diye başlayan sertifikası çerçevelenip asılmaya hazır, baktıkça içine bir damla yaş akıtacak kıymetlilerinden olmaya aday.

Teleskop

Maceradan ve gökyüzünden hoşlanan babalara yıldızları seyredebileceği, yeni keşifler yapabileceği bir teleskop hediye edebilirsiniz.

Kombine bilet

Eğer futbol ya da basketbolla arası iyiyse tuttuğu takımın sezonluk kombine bileti, Euro 2016 maçlarından birine bilet ve tabii kısa bir seyahat şansı açık ara diğer hediye beklentilerinin üstündeydi. Biraz tuzlu olsa da takımının üyeliği ve divan kurulunda yer alması için fırsat verilmesi.