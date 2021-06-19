Babalar Günü’nü babasıyla kutlamak ve kaybettiği babasını kabrinde ziyaret etmek isteyenlerin merak ettiği en önemli sorular “Babalar Gününde sokağa çıkma yasağı var mı?” ve “Babalar Gününde sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?” oldu. Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede hafta sonu yasakları ile ilgili detaylar yer alıyordu….

BABALAR GÜNÜNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? BABALAR GÜNÜNDE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Haziran ayı kademeli normalleşme tedbirleri genelgesinde hafta sonu sokağa çıkma yasakları ile ilgili bölümde Pazar günleri tam gün şeklinde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu belirtiliyor. Cumartesi akşam saat 10.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi sabah 05.00’de sona eriyor.

Babalar Günü 20 Haziran Pazar günü kutlanacağı için, yasak kapsamında kalıyor ve Babalar Günü’nde de sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye’de aşılama uygulamaları hızla devam ediyor. Aşı yaşı 30 yaş ve üzerine inerken, tüm SGK’lılarda aşı kapsamında alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 1, 5 milyon doz aşı yapıldığını açıkladı. Tüm gelişmelerin ardından koronavirüs tedbirlerinde bir gevşeme daha beklenirken, bunlardan en önemlisi de Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı oldu.

21 Haziran Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşmesi beklenen Kabine toplantısında Pazar günü sokağa çıkma yasağının ele alınması ve kaldırılması bekleniyor.