Pera müzesi Öğrenme Programları Babalar Günü’nü tüm ailenin hep beraber oynayabileceği bir masa oyunuyla kutluyor. Çocuklar ve babalar önce bu masa oyununu kâğıt, kalem vb. malzemeler kullanarak hazırlıyor.

Pera Öğrenme ekibi; çocukları ve babaları, birlikte tasarladıkları oyunu sosyal medyada #PeraÖğrenme etiketiyle paylaşmaya davet ediyor!

Gereken malzemeler

Beyaz Kağıt (en az 50x50cm büyüklüğünde)

Makas

Rengarenk Keçeli Kalemler

Turuncu Karton

Yeşil Karton

El İşi Kağıdı (iki farklı renkte)

Bant

Oyunun hazırlanışı

Beyaz renkteki kâğıdı makasla 50x50 boyutunda kare kesin. Bu kâğıt oyun zemini olacak. Hazırlanan kâğıdın üzerine geometrik şekillerle ilerleme yolunu çizin. Toplamda 37 kutudan oluşan bu yolda, 7 adet soru kutusunu turuncu renkte, 8 adet aksiyon kutusunu yeşil renkte, 20 adet boş kutuyu da mor renkte çizin. Başlangıç ve bitiş kutularına da istenilen rengi verebilir ve şekiller çizebilirsiniz. İstediğiniz rotayı çizmekte özgürsünüz! Piyonları el işi kağıtlarını ince şeritler halinde kesip kıvırarak oluşturun. Oyunda ilerlemek için evde varsa zar kullanabilir ya da kağıtlara 6’ya kadar sayıları yazıp, her elde kura çekebilirsiniz. Soru kartlarını turuncu renkteki kartonu kullanarak dikdörtgen şeklinde kesip soru işareti sembolü çizin. Kartın arkasına ise soruyu ve cevabını yazalım. Soru ve cevapları karta sığdırabilmek için yazarken dikkatli olmalısınız. Bazı soru ve cevapları diğerlerinden daha uzun. Aksiyon kartı için yeşil renkteki kartonu dikdörtgen şeklinde kesip şimşek şeklinde sembol çizin. Kartın arkasına ise aksiyonları yazın. Masanın üstüne soru kartları, aksiyon kartları ve piyonları da yerleştirerek oynamaya hazır hale getirin.

Oyun başlıyor!

Bol şans!

Oyunun oynanışı

Renkler, Sorular, Aksiyon! oyunu en az iki kişi ile oynanır. Oyuncular oyun sırasını belirlemek için aralarında kura çekebilir ya da zar atabilir, en yüksek sayıyı bulan oyuna ilk başlar. Oynama sırası saat yönünde ilerler. Aksiyon Kutusu ve Aksiyon Kartları: yeşil renkli kutuya gelen oyuncu yeşil renkteki kartlardan 1 adet çeker. Kartın üzerinde yazan eylemi gerçekleştirir ve tekrar zar atma/ kura çekme hakkı kazanır. Soru Kutusu ve Soru Kartları: turuncu renkli kutuya gelen oyuncu turuncu renkteki kartlardan 1 adet seçer ama üzerinde yazılanları okuması için sıradaki oyuncuya verir. Kartın üzerinde yazan soruyu diğer oyuncu okur, eğer oyun sırasına sahip oyuncu doğru cevap verirse tekrar zar atma/ kura çekme hakkı kazanır. Yanlış cevap verirse bir önceki turda olduğu yere geri döner. Oyun sırası saat yönündeki oyuncuya geçer. Diğer renk karelerde bir şey yapılmaz. Bitiş kutusuna ilk varan oyuncu kazanır.

Soru kartları

1.Soru Kaplumbağa Terbiyecisi eserinin ressamı kimdir?

Cevap: Osman Hamdi Bey

2.Soru Kaplumbağa Terbiyecisi eserinde kaç kaplumbağa var?

Cevap: 5

3.Soru Kaplumbağa Terbiyecisi’nin elindeki müzik aletinin adı nedir?

Cevap: Ney

4.Soru Çok özel çini ve seramiklerin üretildiği şehir Kütahya hangi bölgemizde?

Cevap: Ege Bölgesi

5.Soru Portre ne demek?

Cevap: Portre çeşitli sanat türlerinde bir kişinin yüzünün betimlenmesi ile oluşturulan eserdir.

6.Soru Tahtırevan nedir?

Cevap: İçine binildikten sonra kaldırılarak insanların omzunda taşınan ya da fil, deve, at gibi hayvanlara yüklenerek götürülen, küçük bir oda biçimindeki taşıt.

7.Soru Hat Sanatı nedir?

Cevap: “Hat” güzel yazı yazma ve süsleme sanatıdır.

8.Soru Gülabdan nedir?

Cevap: Eskiden misafirlere elleri güzel koksun ve yumuşak olsun diye gül suyu ikram edilirmiş. Gül suyu gülabdana doldurup, ellere dökülürmüş.

9.Soru Dirhem nedir?

Cevap: Çok eskiden kullanılan bir para birimi ve ağırlık ölçüsüdür.

10.Soru Terazi nedir?

Cevap: Bir kolun iki ucuna asılı iki kefeden oluşan tartma aracı, tartı.

11.Soru Sadrazam (Veziriazam) kimdir?

Cevap: Padişahın vekili ve yardımcısıdır.

12.Soru Dragoman kimdir?

Cevap: Osmanlı İmparatorluğu döneminde tercümanlara “Dragoman” adı verilirdi.

13.Soru Padişah devlet büyükleri ve elçilerle saraydaki hangi odada görüşürdü?

Cevap: Arz Odası’nda.

14.Soru İbrik nedir?

Cevap: El yıkamak için azar azar su dökmeye yarayan su kabı.

15.Soru Fincan Zarfı nedir?

Cevap: Kulpsuz kahve fincanlarının el yakmaması için tasarlanmış bir eşya.

16.Soru Osman Hamdi Bey’in kızının adı nedir?

Cevap: Nazlı

17.Soru Kahve hangi ülkeden çıkmıştır?

Cevap: Etiyopya

18.Soru Pera Müzesi kaç yılında kurulmuştur?

Cevap: 2005

19.Soru Pera Müzesi nerededir?

Cevap: Tepebaşı, Beyoğlu

Aksiyon kartları

Babalar çocuklarına sarılsın! Çocuklar babaları için bir kalp çizsin ve babalarının cebine koysun. Çocuklar ve babalar tek ayak üzerinde 3 kez zıplasın! Çocuklar ve babalar kendi etrafında iki kez dönsün ve birbirine sarılsın! Çocuklar ve babalar sağ ayaklarını 3 kez, sol ayaklarını 2 kez ardından tekrar sağ ayaklarını 3 kez birbirleriyle tokuştursun!



