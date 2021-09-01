Babalarının öldürdüğü 3 kız kardeş yan yana defnedildi
Trabzon'un Of ilçesinde, Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş kardeşler imam babaları Emre Göktaş tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü. 3 kız kardeş yan yan defnedildi.
01 Eylül 2021, Çarşamba 17:59 Son Güncelleme:
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Trabzon'un Of ilçesine bağlı Uluağaç Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde babaları Emre Göktaş'ın tabancayla vurarak öldürdüğü Yaren (10), Hiranur (7) ve Elif Beyza Göktaş'ın (4) cenazeleri Trabzon Adli Tıp Kurumu Başkanlığındaki otopsinin ardından, anneleri Sibel Göktaş'ın ailesinin yaşadığı, ilçeye bağlı Taşhan Pazarı Mahallesi'ne getirildi.
Merkez Camisi'nde helallik alınmasının ardından düzenlenen cenaze törenine, çocukların dedesi Yüksel Çakır, dayısı Ercan Çakır ve diğer yakınlarının yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek ve vatandaşlar katıldı.
Vali Ustaoğlu, dede Yüksel Çakır'a başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.
YAN YANA DEFNEDİLDİLER
Cenazede acılı aile bireyleri, çocukların ardından gözyaşı döktü. İkindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası 3 kardeş, gözyaşlarıyla, aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi.