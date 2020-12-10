Babalığa hazır olmayan erkeklerde cinsel isteksizlik sorunu

Hamilelikte mutlaka seks yapılması gerektiği düşüncesi ve sizin fiziksel yapınızdaki değişiklikler nedeni ile eşinize artık çekici gelmediğinizi düşünmeniz, seksi, zevk için yaşanan bir paylaşımdan çok, yapılması gerekli bir görev haline getirir. Eşiniz sizi hala çekici bulduğunu kanıtlamak için seksi, “yapmak zorunda kaldığı bir işlev” olarak hissedebilir.

Gebelik sürecinin baba adaylarını da etkilediğini kaydeden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cüneyt Genç şunları söyledi:

Gebelik hormonları saçları daha parlak ve teni daha pürüzsüz, yani yumuşak ve sıcak hale getirir. Ancak cinsel istek durumu tıpkı kadınlarda olduğu gibi her erkek için aynı değil. Gebeliğin bazı bölümlerinde baba adaylarında istek azalması olur. Bunun ön önemli sebebi, erkeğin babalık rolü için kendini hazır hissetmemesi ve strese girmesi. Gebe kadının heyecanı, depresif hali, endişeli durumu, bulantısının olması ve nefes problemi çekmesi gibi durumlar da baba adaylarında cinselliği ikinci plana itebilir. Bazı erkeklerdeki isteksizlik ise bebeğe zarar verme endişesinden kaynaklanır. Baba adayında bu yönde bir endişe varsa hamileliği takip eden doktorla görüşmesi korkularının ve endişelerinin giderilmesine yardımcı olur.





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