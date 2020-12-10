Doğum Öncesi Babalığa hazır olmayan erkeklerde cinsel isteksizlik sorunu

Babalığa hazır olmayan erkeklerde cinsel isteksizlik sorunu

Doğum Öncesi

Babalığa hazır olmayan erkeklerde cinsel isteksizlik sorunu

Cinsel isteksizlik pek çok kişinin farklı dönemlerde karşılaştığı bir sorun. Erkekler, çeşitli kaygılardan dolayı cinsel isteksizlik yaşayabiliyor. Bebeğin varlığı, çok erken hamilelik dönemlerinde bile, cinsel birliktelikte yalnız olunmadığı, bir üçüncü bireyin varlığı düşüncesiyle kocanızın cinsel arzularını azaltabilir.

10 Aralık 2020, Perşembe 10:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hamilelikte mutlaka seks yapılması gerektiği düşüncesi ve sizin fiziksel yapınızdaki değişiklikler nedeni ile eşinize artık çekici gelmediğinizi düşünmeniz, seksi, zevk için yaşanan bir paylaşımdan çok, yapılması gerekli bir görev haline getirir. Eşiniz sizi hala çekici bulduğunu kanıtlamak için seksi, “yapmak zorunda kaldığı bir işlev” olarak hissedebilir.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Gebelik sürecinin baba adaylarını da etkilediğini kaydeden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cüneyt Genç şunları söyledi:

Gebelik hormonları saçları daha parlak ve teni daha pürüzsüz, yani yumuşak ve sıcak hale getirir. Ancak cinsel istek durumu tıpkı kadınlarda olduğu gibi her erkek için aynı değil. Gebeliğin bazı bölümlerinde baba adaylarında istek azalması olur. Bunun ön önemli sebebi, erkeğin babalık rolü için kendini hazır hissetmemesi ve strese girmesi. Gebe kadının heyecanı, depresif hali, endişeli durumu, bulantısının olması ve nefes problemi çekmesi gibi durumlar da baba adaylarında cinselliği ikinci plana itebilir. Bazı erkeklerdeki isteksizlik ise bebeğe zarar verme endişesinden kaynaklanır. Baba adayında bu yönde bir endişe varsa hamileliği takip eden doktorla görüşmesi korkularının ve endişelerinin giderilmesine yardımcı olur.


İlgili Haberler
Hamile kadın komadayken doğum yaptı


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
2021'in en büyük estetik trendleri
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Çocuklar ve ebeveynler için yeni yıl etkinlikleri
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Büşra Eracun Akkaya
Corona virüs günlerinde ‘anne olmak’
Büşra Eracun Akkaya
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İyot eksikliği gebeliği tehlikeye sokabilir mi?