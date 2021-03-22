Türkiye Babalık izni 12 hafta

Babalık izni 12 hafta

Türkiye

Babalık izni 12 hafta

Yeni baba olmuş kişiler izin kullanarak eşinin ve bebeğinin yanında olabilmektedir. Pfizer Türkiye’de, 12 haftalık babalık izni dönemi başladı.

22 Mart 2021, Pazartesi 09:20 Son Güncelleme:
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Pfizer Türkiye’de, 12 haftalık babalık izni dönemi başladı.

Şirket çalışanları 12 haftalık izni tek seferde ya da bebeği 1 yaşına gelinceye kadar kullanabilecek. Pfizer Türkiye’deki 12 haftalık babalık izninden ilk faydalanan baba olan Pfizer Türkiye Pazar Erişim ve Fiyatlandırma Direktörü Gökhan Karaarslan, “12 haftayı da Kenan’la olan bağımı olabildiğince güçlendirecek şekilde geçirmek benim için önemli bir hedef oldu” dedi.


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