Babalık izni 12 hafta

Pfizer Türkiye’de, 12 haftalık babalık izni dönemi başladı.

Şirket çalışanları 12 haftalık izni tek seferde ya da bebeği 1 yaşına gelinceye kadar kullanabilecek. Pfizer Türkiye’deki 12 haftalık babalık izninden ilk faydalanan baba olan Pfizer Türkiye Pazar Erişim ve Fiyatlandırma Direktörü Gökhan Karaarslan, “12 haftayı da Kenan’la olan bağımı olabildiğince güçlendirecek şekilde geçirmek benim için önemli bir hedef oldu” dedi.



