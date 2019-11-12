Babanın yaptığı pes dedirtti

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12 Kasım 2019, Salı 13:19
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Babanın yaptığı pes dedirtti

Seyhan ilçesinin en işlek bulvarları Bülent Angın ve Kıyıboyu Caddesi'nde Suriyeli bir babanın bacağı kırıldığı için alçıya alınan 5-6 yaşlarındaki oğlunu elektrikli bisiklette taşıması herkesi hayrete düşürdü.

Hastaneden aldığı çocuğunu Adana'nın en işlek caddelerinde her an düşme tehlikesi olmasına rağmen taşıması dikkat çekti.

Basın mensuplarının kendisini görüntülediğini fark edince tepki gösteren baba daha önce arkasında oturan çocuğu bu kez ön taraftaki bisikletin boşluğuna aldı.

Babanın burada da ayağı kırık çocuğu ayakta tutarak götürmesi dikkatlerden kaçmadı. Baba, çocuğunu bu şekilde sürücülerin şaşkın bakışları arasında götürmeye devam etti. 

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