İngiltere’de Hitchin Town takımının güvenlik görevlisi Simon Edwards (40) bebekken kiliseye verilmişti. Onu İngiliz bir çift evlat edinmişti. Edwards, biyolojik ailesini kendi çocukları olana kadar hiç merak etmedi. Ama kızı büyürken kendi annesi ve babasını merak etmeye başladı. 2018’de soy ağacı uzmanı yardımıyla biyolojik annesini buldu. İrlandalı annesi Rosemary, 1985’te ölmüştü. Annesinin ailesiyle sıcak bir ilişki kurdu. Teyzesi, Edwards’a babasının adını söyledi.

YAZIN BULUŞACAKLAR

Babasının ABD’li Bob Sheridan (76) olduğunu öğrendi. Sheridan, boks maçlarının efsanevi sunucusuydu. Muhammed Ali, Mike Tyson gibi yıldızların maçları dahil 10 bin maçı o anlatmıştı. 275 milyon dolarlık serveti olan Sheridan, İngiltere’de bir oğlu olduğunu üç ay önce öğrendi. Rosemary’nin ailesi evlilik dışı çocuğa karşı çıktığı için Edwards’ın doğumu gizlenmişti. Edwards, 21 Haziran’da babasıyla buluşmak için ABD’ye gidecek.