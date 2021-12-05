Babası da katil çıktı! Yer: Adana! İnanılır gibi değil

Adana'da 20 yaşındaki Ekin Gökçe Yıldız'ı göğsünde vurarak öldürdüğü iddia edilen 30 yaşındaki Tolga Avcı'nın babası Soner Avcı'nın da (53) katil olduğu ortaya çıktı.

Soner Avcı, bu yılın 24 Haziran'ın da eşini fuhuş amaçlı taşıdığını ileri sürdüğü taksi şoförü Fazıl Yoğun'u öldürmek suçundan cezaevinde olduğu öğrenildi. Öte yandan öldürülen Ekin Gökçe Yıldız'ın kocası Selçuk Fakıoğlu'nun da 2 yıl önce cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.

BABA AVCI'NIN CİNAYETİ! EŞİNİN FUHUŞ YAPTIĞINDAN ŞÜPHELENİNCE...

Cinayetlerden ilki geçtiğimiz Haziran ayının 24'ünde merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde meydana geldi. Taksicilik yapan 47 yaşındaki Fazıl Yoğun, müşteri gibi araca binen Soner Avcı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Katil zanlısı Avcı, cinayet ekiplerinin bölgede bulunan 300'e yakın güvenlik kamerasını incelemesi sonucu yakalandı. Soner Avcı'nın, 'uyuşturucu ticareti' suçundan girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu, bu süre zarfında eşinin fuhuş yaptığından şüphelendiği, Yoğun'u da eşini gideceği yerlere bıraktığını düşündüğü için öldürdüğü öne sürüldü. Sorguda; "Elini cebine götürdü, bıçak çıkaracağını düşünerek tabancayla ateş açtım. Araçtan kaçmaya çalışınca ateş etmeye devam ettim" diye ifade veren Soner Avcı, tutuklandı.

Ekin Gökçe Yıldız ve cinayet sonucu ölen eşi Selçuk Fakıoğlu

İNTİHAR ETTİ İDDİASI…

İkinci cinayetse 24 Kasım'da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. 30 yaşındaki Tolga Avcı, cezaevinden arkadaşı olan E.T.'nin kız arkadaşı Ekin Gökçe Yıldız'la, "Sana sevgilin hakkında inanılmaz şeyler anlatacağım" diyerek buluştu.

Bir çocuk annesi Yıldız'ı oturduğu apartmanın bodrum katına götüren Tolga Avcı, genç kadınla erkek arkadaşı üzerine bir süre sohbet etti. Elinde bulunan tabancayı şifonyerin üzerine koyan Avcı, önceden aldığı böreği apartmanın 5. katında bulunan evine çıkarmak için bodrum katından çıktı. İddiaya göre; Tolga Avcı evine çıktığı sırada bunalıma giren genç kadın silahla intihar etti.

EKİN GÖKÇE YILDIZ'IN KOCASI DA CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Silah sesini duyan Tolga Avcı döndüğünde kanlar içinde bulduğu Ekin Gökçe Yıldız'ı sırtında apartman girişine taşıdıktan sonra olayda kullanılan silahla kaçarak kayıplara karıştı. 3 yaşında bir kız çocuğu sahibi olan Ekin Gökçe Yıldız, 5 Ağustos 2019'da cinayete kurban giden kocası Selçuk Fakıoğlu'nun defedildiği Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis, Tolga Avcı'yı saklandığı evde yakalayarak gözaltın aldı. Sorgusunda kimseyi öldürmediğini genç kadının da intihar ettiğini ileri süren Tolga Avcı babası Soner Avcı gibi tutuklanarak cezaevine konuldu.







