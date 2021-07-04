Magazin Babası tarafından istismar edilen oyuncu Melisa Döngel'in müthiş mücadelesi..

Babası tarafından istismar edilen oyuncu Melisa Döngel'in müthiş mücadelesi..

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Babası tarafından istismar edilen oyuncu Melisa Döngel'in müthiş mücadelesi..

‘Bizim Hikâye’, ‘Sen Çal Kapımı’, ‘Elif’ gibi popüler dizilerde rol alan Melisa Döngel’in babası tarafından istismar edildiği ortaya çıktı. Yaşanan bu olayı atlatabilmek için birkaç yıl önce psikolojik tedavi gören oyuncu, şimdi de kardeşinin velayeti için cezaevindeki babasıyla mahkemelik oldu.

04 Temmuz 2021, Pazar 08:23 Son Güncelleme:
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Antalya’da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne ve üvey babanın adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından ünlü isimler sosyal medyada “Elmalı davası” etiketiyle büyük tepki gösterdi. Oyuncu Hafsanur Sancaktutan dedesi tarafından, Seray Kaya ise arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını itiraf edip sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi. İki oyuncunun ardından yeni bir bilgi de Melisa Döngel cephesinden geldi. “Bizim Hikâye”, “Sen Çal Kapımı” gibi sevilen dizilerde oynayan, şimdilerde “Aşk Mantık İntikam” dizisiyle ekrana gelen oyuncunun öz babası tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜ

Birkaç yıl önce babası tarafından istismar edilen Döngel, yaşadığı travmayı atlatabilmek için uzun süre psikolojik tedavi gördü. Babası ise tutuklanıp cezaevine gönderildi. Çocukluk hayalinin psikoloji okumak olduğu öğrenilen Döngel, bu olayın ardından ise kendi ayaklarının üzerinde durup hayata atılmak için oyunculuk sektörüne giriş yaptı.

HAYAT BENİ OYUNCULUĞA İTTİ

Melisa Döngel, bir röportajında da hayatın kendisini oyunculuğa ittiğini söylemişti:

“Aslında oyuncu olmayı hiç düşünmedim, istediğim tek şey psikolog olmaktı. Tabii hayat oyunculuğa yöneltti beni. Fakat işin içine girince oyunculukla psikologluğun çok zıt kulvarlarda olmadığını gördüm. Oyunculukta birçok karaktere bürünüp halkın yaşadığı çıkmaz durumlara ayna olabiliyoruz. Bir nebze de olsa yol gösterici olabildiğimizi umuyorum.”


ÖZ ANNESİ ‘BAKAMIYORUM’ DEDİ GÖNDERDİ

Birkaç yıl önce yaşanan olayın izlerini silmeye çalışan Melisa Döngel’in şu sıralar cezaevinde yatan babasının kendisine açtığı dava ile başı dertte. Oyuncu, kendi yaşadıklarını yaşamaması için 17 yaşındaki kız kardeşinin velayetini almak istedi. Öz baba, Melisa Döngel’in “kötü bir hayatı olduğu” gerekçesiyle 17 yaşındaki küçük kızının da velayetinin kendisine verilmesi; kendisi cezaevinde olduğu için Rusya’da bulunan ayrıldığı eşinin yanına gönderilmesi ya da devlet koruması altına alınmasını talep etti. Döngel’in Rusya’da yaşayan annesinin de “Bakamıyorum” diyerek kızını Döngel’in yanına gönderdiği ortaya çıktı. İSMAİL BAYRAK/HÜRRİYET


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