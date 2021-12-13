Türkiye Babası tarafından öldürülen 7 yaşındaki Defne toprağa verildi

Babası tarafından öldürülen 7 yaşındaki Defne toprağa verildi

Türkiye

Babası tarafından öldürülen 7 yaşındaki Defne toprağa verildi

Pendik'te Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdükten sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu. Baba Habip Öztürk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken küçük kız bugün son yolculuğuna uğurlandı.

13 Aralık 2021, Pazartesi 17:00 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Kavakpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olan ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızı Defne ile evdeyken cinnet getirdi.



KIZINI ÖLDÜRDÜ, KENDİNİ AĞIR YARALADI

Habip Öztürk, boğazını keserek kızını öldürdükten sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu. Sağlık ekipleri, küçük kızın öldüğünü belirlerken, baba Habip Öztürk'ü ise ağır yaralı olarak Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 

Küçük Defne'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Pendik'te bulunan Hacı Hasan Büyük Yılmaz Camii'ne getirildi. Cenazeye 7 yaşındaki Defne'nin ailesi ve çok sayıda aile yakını katıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken anne Havva Öztürk gözyaşı döktü. Küçük kızın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kavakpınar Koca Mezarlığı'na defnedildi. 

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