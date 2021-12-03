Babası tarafından öldürülen Hazal son yolculuğuna uğurlandı
Kırıkkale'de intihar etmeye çalışan babasının tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybeden 12 yaşındaki Hazal toprağa verildi.
03 Aralık 2021, Cuma 14:47 Son Güncelleme:
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Kırıkkale'nin Sanayi Mahallesi'nde meydana gelen olayda 37 yaşındaki Erdoğan K. intihar edeceğini söyleyerek kendisini odaya kilitleyerek silahını aldı. Erdoğan K., kendisine doğrulttuğu tabancayı ateşledi.
Tabancadan çıkan kurşun Karakaya'nın omzundan çıkarak kapının arkasında bulunan 12 yaşındaki kızı Hazal'a isabet etti.
Kurşunun göğüs bölümüne isabet etmesiyle ağır yaralanan Hazal, olay yerinde hayatını kaybetti. Erdoğan K.'nın ise kaldırıldığı Ankara'daki hastanede tedavisi sürüyor.
12 yaşındaki Hazal'ın cenazesi, Etiler Mahallesi'ndeki Veysel Karani Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenazeye, küçük kızın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.