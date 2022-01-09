Bursa'da ameliyata giren Tülay Korkmazer, mühendis oğlu Hakan Yılmaz'a gerçek babasının ANY Tekstil ve Reisoğlu Tekstil'in sahibi Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söyledi. Mahkeme kararıyla 2007'de vefat eden işadamının kabri açıldı ve cenazeden DNA örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu biyolojik babanın işadamı olduğunu tespit etti.

ÜVEY KARDEŞİ TEHDİT EDİNCE...

Tülay Korkmazer, 2010 yılında ameliyata girmeden önce oğlu Hakan Yılmaz'a şok bir itirafta bulunarak biyolojik babasının, ANY Tekstil ve Reisoğlu Tekstil'in sahibi Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söyledi. Yılmaz'ın 2007'de öldüğünü öğrenen Yüksek Mühendis Hakan Yılmaz, babalık davası açtı. Ancak üvey kardeşi tarafından tehdit edilince Yılmaz, davayı geri çekti.

Hakan Yılmaz, 2020 yılında üvey kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrenince yeniden babalık davası açtı. Mahkeme, nisan ayında Hakan Yılmaz'ın kimliğinde adı yazan babası Orhan Yılmaz'ın mezarını açtırdı. DNA sonucunda Orhan Yılmaz'ın biyolojik babası olmadığı kanıtlanan Hakan Yılmaz, Orhan Yılmaz'ın soyundan düştü. Mahkeme, DNA testi için iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarının açılmasını kararlaştırdı.

MEZARDAN ÖRNEKLER ALINDI

Babalık davasında ünlü tekstilci Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarı geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla 14 yıl sonra açıldı. Hamitler Kent Mezarlığı'nda bulunan mezarın açılışına Ahmet Necati Yılmaz'ın ailesinin vekalet verdiği avukatlar katıldı. Hakan Yılmaz da mezarın açılışını takip etti.

Adli Tıp Kurumu'nda görevli 3 doktor, hakim ve polis nezaretinde açılan mezardan DNA testi için örnekler aldı. DNA örnekleri üzerinde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda inceleme yapıldı. İncelemenin ardından Hakan Yılmaz'ın, iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın biyolojik oğlu olduğu netlik kazandı. Böylece Hakan Yılmaz, biyolojik babası olduğu netleşen işadamı Ahmet Necati Yılmaz'ın nüfusuna kayıt edilecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Hakan Yılmaz, riskli bir ameliyata giren annesinin iddiası üzerine 2010'da babasının, aralarında soy isim benzerliği de bulunan iş insanı Ahmet Necati Yılmaz olduğunu öğrenmiş, 2007 yılında ölen iş insanına yönelik babalık davası açmıştı. İlk davadan tehdit edildiği iddiasıyla bir miktar para karşılığında vazgeçen Yılmaz, 2020'de yeniden dava açmış, Bursa 5. Aile Mahkemesi, iddialar üzerine mezarın açılmasına ve cesetten DNA örneği alınmasına karar vermişti. (Kaynak: Sabah)

"ÇOK CİDDİ BİR MAL VARLIĞINA VARİS OLACAK KONUMDA"

Hukuki süreci anlatan Avukat Hasan Aydoğdu ise şunları söylemişti:

"Hakan Bey'in resmiyetteki babasının biyolojik babası olmadığı ortaya çıktı. Burada karara varıldı. Davamızın son aşamasında fethi kabir kararı verildi. Alınacak olan DNA örnekleri, Hakan Bey'in örnekleriyle adli tıp nezaretinde karşılaştırılacak. Rapor neticesinde Hakan Bey'in biyolojik babası olduğu ortaya çıkarsa davamız neticeye ulaşacak. Çok ciddi bir mal varlığına varis olacak konumda. Şu anki önceliğimiz davaları neticeye vardırabilmek. Sonrasında Hakan Bey'in de talebi olursa mirasla alakalı diğer süreci de başlatmaya hazırız. 2010 yılında soy bağının reddi ve babalık davası açtığını ancak burada yaşanan birtakım korkutma ve tehditlerle Hakan Bey, bu süreçten vazgeçirilmiş ve 2 yıllık bir dava süreci yaşanmış. 2012 yılında da Hakan Bey karşı tarafın baskısıyla bu davalardan vazgeçirilmiştir. Sonrasında 2020 yılında tehdit unsuru sayılacak kişilerin vefatını öğrendik ve süreci tekrar başlattık. Önceki dava sürecinde yaşanan olaylar, dosyaya yansıyan belgeler Hakan Bey'in bahsettiğimiz saygın iş adamının oğlu olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.



