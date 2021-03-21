Türkiye Babasına dehşeti yaşatan gence özel hareket müdahale etti

Babasına dehşeti yaşatan gence özel hareket müdahale etti

Türkiye

Babasına dehşeti yaşatan gence özel hareket müdahale etti

Gaziantep'te, babasını darbedip evin penceresinden dışarıya ateş eden ve polise teslim olmamak için evdeki eşyaları yapan Murat B.'ye özel harekat ekipleri müdahale etti.

21 Mart 2021, Pazar 09:16 Son Güncelleme:
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Gaziantep'te, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Murat B. (40), babası Ali B.’yi darbedip, kendisini kilitlediği evin penceresinden dışarıya ateş ederek, polise teslim olmamak için evdeki eşyaları yaktı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan özel harekat ekiplerinin biber gazı ile müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilen Murat B., gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Konak Mahallesi'nde meydana geldi.

BABASINI DARP ETTİ, KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Murat B., babası Ali B. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Murat B., darbettiği babasını eve sokmaya çalıştı. Baba Ali B. kaçıp, polise bilgi verince, Murat B., eve girip, kendisini kilitledi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri Murat B.’yi ikna etmek için çalışma başlattı.

OLAY YERİNE PSİKOLOG GELDİ

3 saat geçmesine rağmen Murat B.’yi ikna edemeyen polis ekipleri, olay yerine psikolog çağırdı. Psikolog Mahmut Kayagan, yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından Murat B.’nin elindeki tabanca ve kesici aleti ekiplere teslim etti.

ÖZEL HAREKAT OPERASYONUYLA ALINDI

Silahını teslim etmesine rağmen polise teslim olmamak için direnen Murat B., daha sonra evdeki eşyaları yaktı. Olay yerinde hazır bulunan itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Ekiplerin çabası sonuç vermeyince Murat B., özel harekat ekiplerinin biber gazı ile müdahale sonucu etkisiz hale getirildi.

Murat B., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


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