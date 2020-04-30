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Türkiye Babasına kızıp ATM'leri çekiçle parçaladı

Babasına kızıp ATM'leri çekiçle parçaladı

Türkiye

Babasına kızıp ATM'leri çekiçle parçaladı

Bursa'da 41 yaşındaki kadın babasıyla yaşadığı miras tartışmasının ardından eline aldığı çekiçle ATM'lere saldırdı. Bir vatandaş o anları telefonuna kaydetti.

30 Nisan 2020, Perşembe 16:22 Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Osmangazi İlçesi Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Nurcan Taş, babası ile ölen annesinden kalan miras nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Taş, eline aldığı çekiçle evden çıkıp, Altıparmak Caddesi üzerinde bulunan ATM'lere saldırdı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sinir krizi geçiren kadını, sakinleştiremeyince sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık görevlilerinin sakinleştirici iğne yaptıkları Nurcan Taş, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kullanılamaz hale gelen 8 ATM'de inceleme yaptı. Soruşturma sürüyor.

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