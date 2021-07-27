Babasından 5 yaş büyük milyarder sevgilisiyle evlendi

Lady Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer (30), moda milyoneri Michael Lewis (62) ile İtalya'da evlendi.

Kitty Spencer, cumartesi günü Roma’da Dolce & Gabbana imzalı bir elbise giyerek yemin etti. İkilinin düğün törenine Pixie Lott ve Idris Elba gibi ünlü arkadaşları katılsa da, William ve Harry düğüne katılmadı.

2020’de nişanlanan çift, görüntüleri yansısa da ilişkileri ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınmışlardı. Özel hayatı hakkında konuşmayı hep reddeden Lady Kitty, mayıs ayında yaptığı bir röportajda, romantik ilişkilerinin kimseyi ilgilendirmediğini söylemişti.

Babası damadından 5 yaş küçük

Kariyerini model olarak devam ettiren Kitty Spencer’ın ilişkisinin merak konusu olma nedeni ise milyarder sevgilisi Michael Lewis’in, kendisinden 32 yaş büyük olması. Spencer’ın babası damadından 5 yaş küçük.

5 farklı kıyafet giydi

Model olarak görev yapan Lady Kitty Spencer, törende gelinliği de dahil ünlü bir moda markasının imzasını taşıyan beş farklı kıyafet giydi. Kitty Spencer'ın tepeden tırnağa dantelden oluşan gelinliği ve diğer dört kıyafeti Dolce Gabbana imzasını taşıyordu. Duvağa Kitty Spencer'ın düğün sırasında giydiği diğer kıyafetleri de en az gelinliği kadar gösterişliydi.